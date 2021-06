Aquest matí, a les 11, s'han inaugurat al claustre de la basílica de la Seu de Manresa l'ou com balla i dues catifes fetes amb serradures tenyides de colors. Es tracta de dues tradicions pròpies del Corpus que s'hi van recuperar fa quatre anys. Aquesta és la tercera edició, atès que l'any passat no es va poder fer perquè la pandèmia va aturar totes les activitats. Quan es va recuperar, feia 35 anys que s'havia perdut una tradició que a Manresa s'havia mantingut viva en espais com el claustre de la Seu (amb catifes de flors a la Baixada de la Seu), a Can Jorba i a l'antic Col·legi de Sant Ignasi.

Les tres instal·lacions es poden visitar fins diumenge en l'horari d'obertura del claustre, de les 9 del matí a la 1 del migdia i de les 3 a les 7 de la tarda. Els autors són Fina Soler, Joan Lladó, Josep Mollar i Xavier Belmonte. Formen part dels Armats, dels nobles de l'Aixada i de la Confraria del Natzarè. Soler ha destacat el suport que han tingut de mossèn Joan, rector de la Seu, per tirar-ho endavant.

Per muntar i guarnir la font de l'ou com balla, que mossèn Joan ha recordat que reprodueix una custòdia (peça d'orfebreria on és exposat el Santíssim Sagrament a la veneració pública), van trigar tot un matí. Soler explicava que "amb el que hem tingut més feina és amb les dues catifes". Una representa una eucaristia i l'altra és una senyera. Van començar dilluns al matí, van acabar ahir dimecres a les 7 de la tarda i dilluns vinent ja ho desmuntaran.

Les catifes les han fet amb serradures tenyides de colors amb tints.