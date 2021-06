Òmnium Bages-Moianès va tancar ahir al vespre la campanya per l’amnistia a Manresa. Ho va fer amb un acte amb Benet Salellas, advocat de l’equip de defensa de Jordi Cuixart, i amb Xavier Antich, filòsof i membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural.

Una trentena de persones van assistir a l’acte, previst a la Plana de l’Om, però que es va traslladar a l’auditori per la pluja. En va fer la presentació Anna Vilajosana, presidenta de l’entitat, i va conduir la conversa la periodista Nia Escolà. Salellas va explicar que «a diferència de l’indult, l’amnistia és l’horitzó i el pas previ per l’autodeterminació». Antich va afirmar que «l’indult no acaba amb la vulneració de drets humans».

Entre el públic hi havia la mare de la sallentina Anna Gabriel, exdiputada de la CUP exiliada a Ginebra des del 2017.