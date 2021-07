La Fundació Independència i Progrés va adoptar en la darrera assemblea de socis la decisió de dissoldre l’entitat a final d’any i traspassar els seus recursos i l’agenda d’activitats a la nova entitat ja legalitzada Foment de la Memòria Popular.

Es va elegir com a president Josep Huguet en substitució del recentment traspassat Joan Badia. Formen part de la junta de l’entitat Lluís Matamala, Francesc Comas, Joan Maria Serra i Domènec Cucurella. El canvi s’ha fet per evitar les excessives càrregues burocràtiques que suposa el manteniment d’una fundació.

En l’assemblea es va valorar positivament la trajectòria de la darrera dècada, presidida per Joan Badia. En aquesta etapa, sense cap subvenció pública, es va tirar endavant el 300 aniversari del 1714, amb la posada en marxa de la ruta de les ciutats cremades amb exposicions i instal·lació de plaques commemoratives a diversos llocs de Manresa.

També s’ha reivindicat la figura del periodista Josep Maria Planes amb la creació del premi que porta el seu nom i promovent el seu reconeixement i la col·locació de plaques commemoratives. La memòria d’un altre personatge que s’està promovent és la de l’exjesuïta escodinaire Joan Vilar, al qual es dediquen les jornades anuals que porten el seu nom.

Algunes de les darreres activitats promogudes han estat l’exposició «Supervivents i resistents 1939-1959», dedicada a valorar la resiliència de la gent després de la derrota de la guerra civil, que s’ha fet circular per instituts i biblioteques.

Tots aquests anys la Fundació ha continuat impulsant activitats que ja havia iniciat des dels orígens. Durant molt de temps es van organitzar cicles de xerrades de conscienciació sobre història, llengua, economia i moviments independentistes al món. Es va instituir el premi Estelada.

Nascuda a mitjan anys 90, en uns moments en què l’objectiu de la independència només el defensava un partit amb poca incidència, l’entitat va impulsar la celebració unitària de l’Onze de Setembre i de l’afusellament de Companys.

El tarannà de la Fundació va definint-se com el d’una start up cultural que engega projectes d’interès general que passin a ser estructurals i que siguin assumits per entitats o institucions públiques de forma permanent.

Aquesta funció de llançadora cultural s’ha complert amb les commemoracions de l’Onze de Setembre assumides ara per altres entitats i la de Companys per Òmnium. Del premi Planes el relleu ha estat assumit pel Col·legi de Periodistes i l’Ajuntament.

Projectes en marxa

En l’assemblea es va informar dels projectes en marxa de cara a la tardor. Un és l’estudi històric i commemoració sobre la Unió Socialista del Bages que l’any 2020 complia 50 anys de la seva fundació. El periodista Xavier Domènech i l’historiador Genís Frontera estan culminant el treball de recerca fet a partir de multitud d’entrevistes personals que posteriorment seran transcrites i editades en vídeo en una web que se cedirà a l’entitat Memòria i Història de Manresa. També es prepara la celebració de la cinquena Jornada Joan Vilar a finals de setembre al Casal de les Escodines amb una programa centrat en l’espiritualitat i el compromís social, organitzat conjuntament amb l’Associació de Veïns de les Escodines i Justícia i Pau.

A més, s’està impulsant, juntament amb Òmnium, Memòria.cat i Centre d’Estudis del Bages, la celebració del 50è aniversari de l’Assemblea del Bages i de Catalunya.