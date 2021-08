Si cap altra ciutat s’avança, Manresa serà l’any que ve la primera població catalana de més de 50.000 habitants en la qual els ciutadans faran servir contenidors controlats i tancats de la brossa en general, l’orgànica i els envasos.

Algunes ciutats han fet proves només en uns barris concrets, però no al conjunt del terme, com prepara Manresa. Així que el 2022 la capital del Bages té molts números per ser pionera, ja que no hi ha cap ciutat gran del país que apliqui a tot el terme un model avançat de gestió de les deixalles, ja sigui el porta a porta, els contenidors tancats o una barreja dels dos.

Que es tanquin els contenidors d’envasos és un fet poc habitual a Catalunya. No es fa gairebé enlloc ni és tan necessari per incentivar el reciclatge ni pel retorn econòmic que suposa. Però el que sí fa és que permetrà a l’Ajuntament aplicar un pagament de la taxa de deixalles més afinat perquè les llars que menys reciclin pagaran més diners.

Aquesta singularitat ha estat tinguda en consideració per l’Agència de Residus de Catalunya a l’hora d’atorgar una subvenció de 2 milions d’euros a l’Ajuntament de Manresa per contribuir a finançar el nou model de gestió de residus que es començarà a implantar a la ciutat l’any que ve.

La proposta de l’Ajuntament de Manresa va ser la millor valorada entre les presentades a la convocatòria per municipis d’entre 50.000 i 100.000 habitants com a projecte innovador en matèria de recollida selectiva de residus municipals. A banda de la bona justificació tècnica, l’Agència de Residus de Catalunya va valorar com a punts forts que el model es dugui a terme en una ciutat de gairebé 80.000 habitants.

L’Agència busca que el que anomena models avançats de gestió de residus comencin a implantar-se en ciutats mitjanes i grans.

Per a l’Agència de Residus de Catalunya és important que el sistema que s’aplicarà a Manresa inclogui tant la recollida domiciliària com la recollida comercial a totes les activitats de la ciutat; que permeti un salt qualitatiu en els índexs de reciclatge; que la proposta compti amb el suport explícit de la unanimitat dels regidors del ple de l’Ajuntament, i que també es tanquin els contenidors d’envasos per reduir el volum total de residus generats.

Per al regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, és important «avançar-nos com a ciutat als canvis estructurals que, obligatòriament, hauran de fer tots els municipis del país en pocs anys, per complir amb els objectiu s europeus de recollida selectiva i per lluitar contra el malbaratament de recursos materials i l’escalfament global».

Finalment, Pol Huguet també ha recordat que es tracta d’un projecte que s’ha fet amb la col·laboració del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus —que va posar en marxa la primera prova pilot amb contenidors tancats en tres municipis de la comarca— i que segueix la línia iniciada per altres poblacions del Bages, que en els darrers anys han anat implantant models avançats, ja sigui el porta a porta o els contenidors tancats.

Aplicació progressiva per barris l’any que ve

L’Ajuntament de Manresa treballa per posar a concurs públic a la tardor la gestió del nou model de deixalles de la ciutat per tal de poder aplicar-lo de manera progressiva i per barris al llarg de l’any que ve.

L’Agència de Residus de Catalunya assegura que Manresa és «l’única» de les ciutats grans que li consta que es trobi en procés de materialitzar una «implantació complerta» d’un sistema de gestió avançada de residus.

Malgrat això, sí que hi ha altres ciutats que estan estudiant anar «cap a models d’identificació i individualització combinats».

En el cas de Girona on actualment estan fent la prova pilot de contenidors tancats al barri de l’Eixample, «amb la voluntat d’ampliar a més zones de la ciutat però mantenint el porta a porta que s’està fent en algun barri i també ampliant-lo en algun barri més».

Segons l’Agència, Lleida també està plantejant un model individualitzat. «De moment només tenen en contenidor tancat l’orgànica i els bolquers en la zona de porta a porta de Pardinyes i Balàfia», expliquen.

Barcelona va també per aquest camí, malgrat que necessitarà més temps.

Actualment, els nous sistemes de gestió avançada s’estan realitzant en municipis de la comarca de la Garrotxa i de la Conca de Barberà i a altres emplaçaments com ara la Mancomunitat Penedès Garraf, Centelles, Sant Just Desvern i, com s’ha dit, també a Girona com a prova pilot en barris o parts de municipis.

El novembre de 2018, Rajadell, els nuclis de La Rosaleda i Torroella de Baix (de Sant Fruitós de Bages) i els de Cal Nosa i Cal Rata (de Balsareny) posaven en marxa el projecte de contenidors tancats liderat pel Consorci del Bages per a la gestió de Residus que du per nom «Separa Obre Tanca». El mes de juny següent, s’hi afegia la resta del municipi de Balsareny. Han tancat els contenidors de orgànica (marró) i de resta (gris)

Actualment, hi ha diversos Ajuntaments que estan treballant per poder posar el sistema de contenidors tancats amb control d’accés en marxa a mitjà termini. En aquest sentit, es preveu que, en uns mesos, al Bages més del 50% de la ciutadania tingui implantat aquest model de recollida al seu municipi.

A Girona, el sistema de contenidors intel·ligents ha permès al barri de l’Eixample passar d’un 51,2% de recollida selectiva a un 73% en quatre mesos. Així ho indica el primer balanç d’aquesta prova pilot, implementat al desembre. El nou sistema també ha permès disminuir la quantitat de vehicles recol·lectors que s’enduen les deixalles, que han passat de 24 vehicles a 8.