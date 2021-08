Tres persones han mort l’útima setmana a causa de la covid als centres sanitaris de Manresa. Dues a l’Hospital de Sant Andreu i una l de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia.

La pressió assistencial es manté. Les xifres d’ingressats són similars als de la setmana passada. A Sant Joan de Déu hi ha, aquest dimarts, 37 persones ingressades, dues més que no pas l’anterior, tot i que també s’ha de fer notar que són 10 menys que no pas la primera setmana d’agost. 9 d’aquestes 37 persones ingressades són a l’UCI en estat greu.

A Sant Andreu hi ha, aquest dimarts, 11 persones a la unitat d’aïllament per covid. En aquest cas són dues menys que no pas la setmana passada.

Amb les tres noves morts ja són 454 les persones que han perdut la vida des de l’inici de la pandèmia per la infecció. 132 d’elles a Sant Andreu i 322 a Sant Joan de Déu.

En aquest darrer hospital s’ha donat 38 altes. Sumades a les que hi ha hagut des de l’inici de la crisi sanitària, fan un total de 2.781. A Sant Andreu n’han donat 5, i en total suposen 179. Entre un hospital i altre han donat 2.960 altes de persones que han estat hospitalitzades i que han superat la covid.

Manresa és la segona ciutat gran amb un risc de rebrot més alt, segons les dades de Salut. És de 442 punts davant els 282 de Catalunya. En canvi la velocitat de transmissió, la Rt, ha baixat. Durant les dues últimes setmanes havia estat al capdavant pel que fa a velocitat de transmissió, entre les ciutats més grans de Catalunya.