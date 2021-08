La pàgina web a través de la qual es pot fer la compra d'entrades per als actes de la Festa Major de Manresa (web.lafestamajor.cat) s'ha col·lapsat aquest dijous al matí, ja des de les 9, i ha quedat inoperativa fins a dos quarts d'11 del matí, segons ha pogut comprovar aquest diari. El consistori havia anunciat que a partir de les 9 del matí d'avui es podien adquirir les entrades per a tots els actes de la festa major, que tindrà lloc del 26 al 30 d'agost, però el gran nombre de sol·licituds de la ciutadania per comprar-ne ha fet caure el sistema i entrar al web era pràcticament impossible.

És per això que des de l'Ajuntament s'ha difós una nova plataforma on comprar les entrades, a la que podeu accedir des d'aquest enllaç. Regió7 ha comprovat que aquesta nova web sí que permet reservar entrades per als actes previstos.

En aquesta web, però, no es poden comprar entrades per a tots els actes programats, com ara els que organitza el Kursaal o Manresa Turisme, com són les Visites a la Manresa Desconeguda. És per això que des de l'Ajuntament han recomanat l'ús de la pàgina web oficial per reservar entrades. Des d'aquí, al ciutadà se'l redirigeix cap a una plataforma o altra segons l'acte escollit.

Els menors de 3 anys no paguen

Els infants menors de 3 anys no necessiten entrada per assistir als actes de la festa major, segons han informat fonts del consistori a aquest diari. Pel que fa als menors de 16 anys, només podran accedir als recintes acompanyats del seu pare, mare o tutor legal. Els tutors poden autoritzar un adult responsable com a acompanyant del menor de 16 anys durant el concert o espectacle, per a això caldrà complir un document d’accés i lliurar-lo a l’entrada.

Enguany les entrades tenen el preu d'un euro. L’any passat, aquesta reserva de localitats va ser gratuïta, i hi va haver persones que, després de reservar, no van assistir als actes ni van avisar tampoc que no hi assistirien, la qual cosa va provocar que hi hagués ciutadans que es quedessin fora d’alguns espectacles mentre a dins hi havia cadires buides. Per evitar aquestes situacions, s’ha decidit fer pagar un euro en tots aquells actes que organitza l’Ajuntament. Pel que fa als espectacles que organitzen les entitats (els de foc a La Salle i els de la plaça Porxada) seran gratuïts.

A Twitter ja hi ha hagut diverses queixes de persones que intentaven entrar al web oficial de la festa major des de primera hora sense èxit.

Reserva presencial a l'Oficina de Turisme

D’entrada, l’Ajuntament no va preveure una alternativa per a qui vulgui entrades i no tingui mitjans per reservar-les on-line. Ahir, demanat per aquest diari, va informar que es podrà fer a través de l’Oficina de Turisme, a la plaça Major, que obre de dimarts a dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda, i els dilluns, diumenges i festius, de 10 a 2.