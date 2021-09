L’Ajuntament obrirà dilluns el període d’inscripció per als programes d’activitats fisicoesportives per a la gent gran, que oferirà 320 places per fer gimnàstica i 5 grups de marxa nòrdica. S’adrecen a majors de 60 anys, però hi pot participar qualsevol adult.

En total, s’ofereixen 17 grups de gimnàstica, 9 dels quals de gimnàstica dolça i 8 més de gimnàstica de manteniment, i 5 grups de caminades de marxa nòrdica. Les persones interessades caldrà que facin la inscripció trucant al telèfon 010 (cost segons operadora) o al telèfon gratuït 93 878 23 01.

El programa municipal Manresa, Esport i Salut consisteix en un curs de sessions dirigides de gimnàstica de manteniment i de gimnàstica dolça adreçat a combatre el sedentarisme i a reduir els riscos que provoca.

Amb les actuals mesures de contenció de la pandèmia, s’ofereixen un total de 320 places distribuïdes en 17 grups de treball que es reparteixen en 7 instal·lacions de tota la ciutat (Ateneu les Bases, Associació de Veïns de la Pujada Roja, Associació de Veïns de Sant Pau, Casal de Gent Gran de la Balconada, Casal Cívic La Font, Centre Cívic Selves i Carner i pavelló del Pujolet).

El preu públic d’aquests cursos és de 119,60 euros per temporada, tot i que es preveu la reducció de la quota en funció del nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar dels alumnes que no superin els barems fixats per acollir-se a la tarifació social. La durada del curs serà del 27 de setembre de 2021 al 17 de juny de 2022 amb els períodes festius escolars.

Hi haurà tres punts de sortida

Pel que fa al programa municipal de caminades de marxa nòrdica Pas a Pas fent Salut, consisteix en la realització de caminades en grup amb pals de marxa nòrdica i guiades per un monitor/a que tindran una durada aproximada de 90 minuts, recorrent una distància total d’entre 4 i 6 km. També s’hi faran exercicis generals de tonificació i de mobilitat.

Per als usuaris que no disposin de pals, l’Ajuntament té a disposició pals de préstec per a ells fins a esgotar existències.

Els 5 grups es distribuiran en 3 punts de sortida de la ciutat: l’Ateneu les Bases, l’Associació de Veïns de La Font dels Capellans i el pavelló del Pujolet.

En aquest cas, el preu públic del programa és de 10,60 euros i també s’iniciarà a partir de la setmana del 27 de setembre. El detall de tots els grups es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament.