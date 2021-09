Tal com va avançar aquest diari, la sala d’exposicions de la Casa Lluvià de Manresa acull des d'avui dijous i fins al 10 d’octubre l’exposició La seu de Manresa. 700 anys / De Berenguer de Montagut a Gaudí, amb Fermí Bataller i Francesc Rafat com a comissaris i coordinada per Enric Masana, secretari de la Demarcació de Comarques Centrals del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

La mostra s’ha inaugurat avui dijous, 16 de setembre, a les 5 de la tarda, amb la presència de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Assumpció Puig, degana del COAC; Miquel Sitjà, president de la Demarcació de Comarques Centrals del COAC i dels comissaris i el coordinador.

La mostra té el seu origen en els treballs d’aixecament modelització en fitxers 3D duts a terme per Fermí Bataller per al documental La Seu de Manresa, set segles de vida, que també es pot veure projectat a la sala. El potencial que oferia aquest treball per generar maquetes tridimensionals amb impressores 3D va ser l’origen de la start-up Seu de Manresa, 700 years of legacy, creada per l’arquitecte Francesc Rafat, estretament vinculat a l’àmbit cultural local i amb el suport de l’àrea de cultura de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC. Les maquetes es van imprimir amb 3D Factory com a soci i amb accés a finançament europeu.

L’exposició vol ser un petit homenatge al mestre d'obres Berenguer de Montagut, "de qui sabem tan poc, però que fa set segles va concebre aquest temple i va posar tot el seu saber al servei de la ciutat que li feia confiança", han explicat els artífex de la mostra.

Aquesta iniciativa vol posar l’accent en el foment del turisme cultural per tal que ajudi a visitar, conèixer i divulgar el llegat monumental de les comarques centrals, en aquest cas amb un dels millors exemples de l’anomenat gòtic català, una variant nostrada que, junt amb el Moder­nisme, ens situa en els dos escenaris històrics més importants del nostre país: en el primer cas, al segle XIV, amb el gòtic i l’expansió comercial, cultural i de conquesta catalana de la Mediterrània; en el segon, al principi del segle XX, amb el Modernisme, que ens va unir a Europa a través de la Revolució Industrial i ens ha fet universals.

L’obra de la Seu de Manresa transita per la història des dels seus orígens gòtics, amb Berenguer de Montagut, fins a les darreres intervencions en ple modernisme del segle XX, amb les aportacions o recomanacions de Gaudí a l’estil de Viollet-le-Duc, i les propostes inicials, respectuoses amb les característiques del gòtic català, defensades per Alexandre Soler i March, i la intervenció final condicionada d’aquest, que la guerra civil també va modificar.

L’exposició està organitzada per la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC, amb el patrocini de l’Ajuntament de Maresa i Seu de Manresa, 700 years of legacy i es pot visitar de dimecres a diumenge de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la sala d’exposicions de la Casa Lluvià, seguint totes les mesures d’higiene i seguretat d’acord amb la normativa sanitària vigents.

La publicació editada sobre l'exposició es pot adquirir per 10 euros.