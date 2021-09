Es pot dir que la segona edició de les Fires de Setembre de Manresa, celebrada aquest cap de setmana, ha recuperat l’ambient prepandèmia. Si no fos per les mascaretes que duia posada la majoria de gent que va passejar per les parades, els dispensadors de gel i les tanques avisant que calia mantenir les distàncies, sobretot ahir al matí i al migdia, en què el dia va acompanyar especialment, l’ambient va ser el d’una fira «normal».

Hi havia gent remenant els articles exposats, en el cas de la fira per vendre els estocs de la temporada, amb una vintena de parades de la plaça Espanya en amunt, i, d’aquesta plaça cap avall, força gent aturada davant de gairebé el triple de parades dedicades a l’alimentació i a l’artesania. Des de sabons de Marsella a bijuteria molt diversa, olis, olives, formatges, pa, caramels, herbes, pizzes, mel, marroquineria, ceràmica...

Dissabte, a la fira li va costar arrencar però, quan ho va fer, es va animar força, si bé la pluja de la tarda va tallar en sec el ritme de visites, que al vespre es va reactivar. Ahir, a partir del migdia, s’hi va veure cada cop més gent. Mentre que el primer dia només hi va haver la fira d’artesania i alimentació, ahir es van celebrar les dues, la qual cosa va suposar poder anar des de l’alçada del bar Xaloc fins a la del Casino i des de Crist Rei fins a la plaça 11 de Setembre, acompanyat d’una gran varietat de parades repartides només a una banda de l’andana centra del Passeig o a banda i banda.

L’efecte «la comarca ens visita»

L’esdeveniment l’organitza la UBIC , pel que fa al mercat d’estocs i de cotxes de segona mà, i per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, pel que fa als productes d’artesania i d’alimentació.

Yolanda Mora, de Les mil butis, d’Esparreguera, que obria el reguitzell de parades al primer tram del Passeig, comentava que dissabte les vendes havien anat molt bé per l’efecte «la comarca ens visita» i que, de moment, el diumenge era més fluix. A la botiga Mel Casasas, de Seva, asseguraven que «no ens podem queixar» i que «avui [ahir pel lector] les vendes van molt bé».

Cada tram de parades estava delimitat per una tanca amb una lona de color groc amb la llegenda «Mantenir la distància fa segur aquest esdeveniment» i un dispensador de gel hidroalcohòlic.

Al segon tram del Passeig, les parades començaven a l’alçada de la cafeteria Piper. El forner Nico Chillón, del forn de pa La Fornada, del Montseny, admetia que dissabte havia estat molt fluix. En canvi, ahir les vendes s’havien animat molt, celebrava. Fa set anys que participa en la fira que s’organitza a Manresa. A 2/4 de 5 de la matinada ja havia començat a fer pa al petit forn de la parada.

Des del restaurant Las Meigas en direcció a la plaça de Crist Rei, el carril esquerre de baixada estava tallat al trànsit. A partir de l’esmentat restaurant fins abans de la plaça 11 de Setembre hi havia les vint parades de la fira per vendre els estocs de la temporada i a la calçada hi havia un concessionari de cotxes i un inflable gegant per a la canalla. En aquesta fira hi havia control d’aforament.

Eduard Franquesa, de la botiga de bosses i maletes Original 1915, feia cara de satisfacció per com estaven anant les vendes. Com van fer altres botigues de la UBIC, divendres i dissabte van treure els estocs a fora del seu establiment, al número 1 de la Plana de l’Om, on va informar que tenen previst canviar aviat de local.