Atesa la bona acollida de formacions anteriors, des del Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i el projecte Lotus 2022, que forma part del programa educatiu de Manresa 2022, es torna a promoure un curs per millorar les estratègies comunicatives i la resolució de conflictes des de la perspectiva de la no-violència. Aquesta vegada, s’incorpora com a organitzador el Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Bages per tal d’aprofundir en tot el que aporta aquest taller a l’àmbit educatiu.

El curs s’adreça especialment a professorat i educadors i educadores. S’aportaran eines pràctiques per aplicar a les aules, però també es recomana per als àmbits de dinamització comunitària, entitats del tercer sector i, en general, a qualsevol persona interessada a fer de la comunicació i del conflicte una oportunitat de millora.

El curs treballa dues dimensions: una més personal que potencia l’autoconeixement i el reconeixement de les actituds que poden prevenir o resoldre una situació conflictiva i una dimensió més comunitària que reforça la importància de les tècniques de comunicació i mediació en les relacions personals, el treball en equip o en el nostre posicionament davant crisis col·lectives.

El curs se celebrarà els dimecres 6, 13, 20 i 27 d’octubre i 3, 10, 17 i 24 de novembre de 18.30 a 20.30 h. S’acreditarà a través del Departament d’ Ensenyament.