L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha rebut a l’Ajuntament de Manresa el nou alcalde de Berga, Ivan Sànchez Rodriguez, que feia la seva primera visita institucional al consistori manresà, i va anar acompa nyat per la primera tinenta d’alcaldia i regidora de Cultura, Festes, Patum, Recursos Humans i Feminisme i LGTBI, Roser Valverde i Lojo. Sànchez és alcalde de la ciutat berguedana des del juliol passat després de substituir l’anterior alcaldessa, Montse Venturós i Villalba.

Aloy i Sànchez s’han reunit per parlar de diferents temàtiques que afecten les dues ciutats de la Catalunya Central, especialment per tractar qüestions relatives a mobilitat (infraestructures ferroviàries i viàries), temes socials, culturals, seguretat i altres temes d’interès comú.

Després de signar el Llibre d’Honor de la ciutat, l’alcalde de Berga ha fet una passejada per diferents punts de la ciutat per conèixer alguns dels projectes i equipaments més rellevants que estan en marxa a la capital del Bages com el Museu del Barroc, la nova seu del Govern de la Generalitat, el Mercat de Puigmercadal, l’Anònima o el projecte d’habitatge cooperatiu al Centre Històric, entre d’altres.