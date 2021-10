Unes 400 persones s'han manifestat al centre de Manresa en el marc de la vaga del sector públic convocada aquest dijous per exigir millores de les condicions laborals del personal interí i temporal. El grup s'ha desplaçat a peu per la carretera de Vic entorn les 9 del matí tallant un dels carrils del vial, el que ha derivat en retencions als carrers del voltant. Per il·lustrar la seva acció a Manresa, la Confederació nacional del treball de Catalunya (CNT) ha publicat al seu perfil de Twitter un vídeo de l'inici del recorregut.

Aquí el principi de la mani pic.twitter.com/PJopfqRiTT — CNT de Manresa / Catalunya Central (@CNTManresa) October 28, 2021

El grup s'ha desplaçat cap a la plaça de l'Ajuntament per, posteriorment, dirigir-se cap a l'Estació de Manresa. Allà, els manifestants han agafat un tren en direcció a Barcelona per sumar-se a la concentració convocada a les 12 h a plaça Urquinaona.

Una millora en les condicions del personal

La jornada de vaga té com a objectiu exigir l'estabilització del personal interí i temporal de les administracions i rebutjar el decret llei per reduir la temporalitat que ha tirat endavant el govern espanyol i que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. En un comunicat, la Taula Sindical de Catalunya alerta que "l'anomenat 'Icetazo' representa la reedició de la versió més dura i excloent cap a les persones treballadores temporals de les velles formes d'entendre l'estabilització, ja fracassades en un passat". En aquest sentit, consideren que implicarà "un autèntic ERO d'extinció i l'acomiadament massiu per a milers de persones".

La Taula sindical avisa de l'"abús de la temporalitat" que s'està duent a terme, ja que "una tercera part del personal públic de Catalunya té una relació laboral no estable, en tenir contractes d'interinatge o de laborals no fixes". Així mateix, els sindicats asseguren que uns 90.000 del total de treballadors públics, són temporals, i que en els últims anys la taxa d'aquest tipus de personal ha crescut un 30%.