L’associació Hablamos Español diu que ha interposat una demanda per tal que el TSJC obligui l’institut Lacetània a complir la sentència del 25% de castellà. Ho ha fet acompanyant una família del centre que ho va reclamar. També exigeixen una indemnització de 450 euros per cada trimestre que l’alumna afectada no pugui rebre el 25% de les classes en castellà com és el desig de la família.

És la primera vegada que Hablamos Español emprèn una acció com aquesta i asseguren que no serà la darrera. Segons va declarar ahir a aquest diari la seva presidenta i portaveu, Gloria Lago, «los vamos a crujir», referint-se al Departament d’Educació i a tots els centres que no compleixin el 25% del castellà a les aules. L’institut Lacetània va refusar la petició de la família d’aplicar la sentència del TSJC amb l’explicació que segueix «les indicacions que el Departament d’Educació marca al respecte» i que no tenia previst fer cap canvi. EDITORIAL | No és el 25% Lago, que no va facilitar la demanda a aquest diari tal com se li va sol·licitar, cosa que es fa habitualment per tenir-ne constància plena, es va mostrar indignadíssima amb la situació que es viu amb el castellà a les escoles de Catalunya. Va afirmar que és «una vergonya» i va insistir en més d’una ocasió en l’expressió «los vamos a crujir». Entre els principis fonamentals de l’entitat hi ha que a les escoles de Catalunya es creïn dues línies d’ensenyament de manera que les famílies que ho vulguin puguin triar que als seus fills se’ls facin les matèries en castellà. La demanda es va presentar ahir davant de la sala del contenciós administratiu del TSJC. Hablamos Español recorda que ja fa dos mesos que la sentència del 25% en castellà és ferma i que, consegüentment, s’ha d’aplicar.