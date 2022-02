La portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, ha reafirmat l’aposta pels canvis en el calendari escolar i la votació en contra a la reforma laboral en el marc d’una visita a Manresa per la Fira de l’Aixada. La portaveu del partit ha respost en una roda de premsa les declaracions del líder del PSC, Salvador Illa, d’aquest matí en què ha criticat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “per anar en contra dels sindicats”. Vilalta ha manifestat que “la reforma laboral es queda molt curta en relació amb el que s’havia de revertir de l’última reforma impulsada pel Partit Popular” i ha defensat els canvis en matèria educativa “per garantir la igualtat d’oportunitats dels alumnes”. En aquest sentit, ha advertit a Illa que “no jugui a confrontar-nos amb els sindicats, amb els quals volem treballar conjuntament per dur a terme les transformacions que aquest país necessita”.

Durant la seva compareixença davant dels mitjans, Vilalta ha celebrat el fet de visitar per primera vegada la Fira de l’Aixada, “una festa que ja es torna a viure intensament després del parèntesi forçós per la pandèmia”. En referència a la festa local, ha lloat a les entitats i organitzacions que fan possible la celebració any rere any. Al mateix temps, ha considerat que “és un orgull la feina que s’està fent des de l’Ajuntament de Manresa perquè és un dels exponents de la transformació republicana que estem duent a terme des del món local”. En aquesta línia, ha valorat “l’impuls del consistori per construir una ciutat verda, per combatre la pobresa energètica amb els comptadors socials i per captar fons d’inversions”. Per últim, ha remarcat que “l’avenç en matèria de drets i d’igualtat d’oportunitats és també una forma d’avançar cap a la república catalana”.

En la seva visita a la ciutat, ha estat acompanyada per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i per alguns regidors de l’Ajuntament de Manresa, entre els quals la regidora de Serveis Socials, Mariona Homs, que també ha agraït “poder tornar a celebrar la Fira de l’Aixada de forma presencial” i ha convidat als ciutadans a participar-hi. En el seu parlament, ha incidit en les accions que s’estan impulsant des del govern local per tal de contrarestar la pobresa energètica. “Des de Manresa, hem treballat conjuntament amb l’empresa pública d’aigües per fer front a la pobresa hídrica i, per aquest motiu, vam posar en funcionament dos-cents comptadors socials durant la pandèmia per tal de garantir les necessitats de les persones”.

Vilalta ha volgut llençar un missatge de republicanisme i contra la monarquia espanyola just un dia abans que el president de la Generalitat i líder del seu partit, Pere Aragonès, coincideixi i es trobi amb el rei Felip VI al sopar del Mobile World Congress. "Hem d'avançar per tombar el règim del 78 instal·lat a l'Estat, la punta de llança del qual és la monarquia corrupta, que mai és benvinguda a Catalunya", ha dit, recordant que el Rei diumenge serà a Barcelona. "Repetim, des dels valors republicans, que el Rei no és benvingut a Catalunya. Seguim treballant per fer possible la república catalana", ha sentenciat.