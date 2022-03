Que les persones grans no se sentin soles, que puguin viure el major temps possible a casa seva, que els serveis que se’ls ofereixin siguin de qualitat, i que hi hagi més places públiques a les residències. Aquests són els quatre eixos principals del Pla Estratègic de l’Envelliment i la Dependència de l’Ajuntament. Es tracta d’un projecte pioner a Catalunya que el govern ha elaborat conjuntament amb el sindicat Comissions Obreres (CCOO) i altres entitats que treballen en aquest àmbit. S’ha d’aprovar al proper ple municipal.

Parteix de la premissa que Manresa és una de les ciutats més envellides, i sobretot, més sobreenvellida de Catalunya. Les persones més grans de 65 anys suposen un 20 % de la població. A Catalunya és del 19 %. I el sobre envelliment, que té en compte la població de més de 85 anys dins la franja de majors de 65, és també del 19,9%, mentre que a Catalunya és del 17,1%. «Som una població envellida i sobreenvellida i la possibilitat que la gent gran necessiti ajuda és més alta. Hem de pensar en recursos i serveis», va explicar ahir la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs.

El pla s’ha elaborat a partir d’un compromís que l’Ajuntament va adquirir el 2017 arran d’una iniciativa de CCOO. La pandèmia va estroncar el procés. Fins ara. Ahir es va presentar en un acte en el qual hi va assistir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs; el secretari general de CCOO al Vallès Oriental i la Catalunya central, Ivan Ramos; i el membre del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO Manresa, Josep Fuentes.

40 accions a 5 anys vista

El pla inclou una quarantena d’accions que s’han pactat a partir d’una diagnosi de la situació de la gent gran de Manresa que no tan sols té en compte els serveis assistencials que se’ls hi presten, sinó també les necessitats d’aquelles persones grans que s’han adreçat a Serveis Socials perquè necessiten ajuda. L’any 2020, per exemple, un 22 % de les persones que van ser ateses a Serveis Socials tenien 65 o més anys. És un pla a 5 anys vista.

De la diagnosi m’han sortit accions que s’estructuren en quatre línies estratègiques. Una d’elles és donar impuls a la inclusió social comunitària per evitar, sobretot, que les persones grans se sentin soles i detectar riscos socials. Una segona actuació se centraa en dur a terme accions per procurar que la gent gran s’estigui el màxim temps possible a casa seva. Aquí hi entra en joc el Servei d’Atenció Domiciliària, que aquest 2021 ha incrementat el seu pressupost en més de 440.000 euros fins arribar als 1,2 milions.

La tercera línia estratègica consisteix en en tenir el màxim de places públiques en residències. S’hi inclou la cessió a la Generalitat dels terrenys del Xup on hi hauria d’anar una residència 100 % pública. «És evident que fan falta places públiques», va remarcar Homs». Finalment el pla preveu garantir la qualitat dels serveis que es presten.

Un repte de ciutat, diu CCOO

El secretari general de CCOO, Ivan Ramos, va demanar el suport de tots els grups municipals per aprovar un document que «té marge de millora» però que parteix d’una bona base. «Se’n farà seguiment i control», va dir. Per la seva part Fuentes va voler ressaltar que el pla suposarà un «salt endavant en les polítiques públiques» d’atenció a la gent gran. Va destacar accions com la formació de treballadors del sector, que «no estan prou ben valorats» o la possibilitat d’adquirir o concertar habitatges amb serveis. «El pla és un repte de ciutat», va assegurar.

L’alcalde Aloy va voler destacar que l’Ajuntament es dota per primer cop d’un recurs per prestar més i millors serveis a la gent gran, i que ha estat fruit d’un treball compartit.

El pla s’ha de complementar ara amb altres accions que porta a terme la regidoria de Gent Gran com la de l’envelliment actiu, que té una vessant més social. A la presentació també hi va assistir la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega, i Josep Ramon Mora, del sindicat CCOO, a més a més de tècnics municipals i representants d’entitats que treballen amb persones grans.