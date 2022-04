La sèrie Tu también lo harías del director manresà David Victori, que Disney+ estrenarà a l’Estat espanyol, incorporarà Manresa com a protagonista dins la història. Si fins ara els múltiples rodatges que s’han succeït a la ciutat han permès ensenyar els seus carrers i places, la nova producció de Victori també farà aparèixer el nom de Manresa dins d’un argument que transcorrerà en espais com l’Anònima, diversos carrers del centre o la redacció del diari Regió7. La sèrie, produïda per Legendary Television i ESPotlight, s’estrenarà durant l’any 2023.

L’aposta de Victori, que roda per primera vegada a la seva ciutat després d’estrenes com No mataràs o Sky Rojo, referma el caràcter cinematogràfic que la ciutat ha adquirit en els darrers temps. Aquesta vegada ha estat l’atmosfera del passat fabril de la ciutat que ha dut a Victori i al cocreador i guionista de la sèrie, Jordi Vallejo, a ubicar aquest thriller a Manresa, on han desplegat un equip de més de 200 persones principalment a l’Anònima, on s’ha recreat la Comissaria de Manresa, però també al nucli històric o en altres indrets de la comarca, com l’antiga discoteca Menfis de Sant Fruitós.

Després de cinc setmanes rodant, ahir es va presentar el projecte a l’Anònima amb la presència dels creadors de la sèrie, dels representants d’ESPotlight i Legendary Television, Anxo Rodríguez i Elisa Lleras, i dels actors Pablo Molinero, Ana Polvorosa i Michelle Jenner, que van estar acompanyats per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, pel regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, i la regidora de Cultura, Anna Crespo. En la seva intervenció, Victori i Vallejo van realçar la ciutat de Manresa com a espai de rodatge i van agrair a l’equip de govern l’acolliment que els ha ofert la ciutat.

Victori va explicar que la sèrie, rodada gairebé íntegrament a Manresa i en menor mesura a Barcelona i rodalia, li ha permès «redescobrir la meva ciutat». El cineasta va remarcar que «aquest paisatge fabril abandonat que ara es pretén recuperar» és el que els ha inspirat com a escenari d’aquest thriller, que té com a punt de partida un atracament a mà armada dins d’un autobús (vegeu desglossat). Per la seva part, Vallejo va destacar que el rodatge de la sèrie, que constarà de vuit capítols de mitja hora cadascun, «comporta unes casuístiques especials que l’Ajuntament ens ha ajudat a resoldre, com ara adequar els espais o dur a terme sessions d’enregistrament continues per aconseguir un ritme frenètic».

El temps de rodatge, que va començar durant el mes de març i s’allargarà fins al maig, també ha suposat una experiència per als actors. Durant la presentació d’ahir, Polvorosa explicava que a la ciutat ha trobat un «ambient familiar» que l’ha fet sentir com a casa. Al seu costat, Molinero comentava la sorpresa de trobar-se amb espais «amb un gran potencial cinematogràfic» i la sort de treballar «amb un equip excel·lent», mentre que Jenner posava l’accent en «la llibertat» que experimenta en treballar amb Victori, «que porta la creativitat dels actors fins a l’extrem, creant una sensació d’incertesa constant entorn de l’argument».

Generar aquest misteri en la trama, en què els actors van coneixent els detalls de la història a mesura que avança el rodatge, és un dels trets característics del cineasta manresà, que aquesta vegada ha escollit la seva ciutat per tirar endavant un dels «seus projectes més ambiciosos», tal com va qualificar Aloy, durant la presentació. L’alcalde va ressaltar que el projecte per rodar Tu también lo harías a Manresa va començar amb una trucada telefònica per part del cineasta per tal de presentar la idea, que de seguida va tenir un sí com a resposta. «Per a nosaltres, és un honor que un director reconegut, que a més a més és ambaixador de la ciutat, pensi en Manresa com a escenari del seu pròxim treball», va destacar Aloy.

La nova sèrie de Victori se suma als altres films i serials de televisió que s’han enregistrat a la ciutat en els darrers anys. El 2021 Manresa va acollir un total de 36 projectes audiovisuals. Ara, el cineasta manresà ampliarà la llista de creadors que s’han sentit inspirats per la ciutat.