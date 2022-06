Amb molta cura, el rector de la Seu, mossèn Jean Hakolimana, ha dipositat damunt d'una taula davant de l'altar de la Seu de Manresa el llibre que guarda l'Arxiu de la Seu on hi ha el document de fa 700 anys pel qual el 30 de juny de 1322 es va contractar Berenguer de Montagut com a mestre d'obres per aixecar el temple gòtic, un document que aquest diari ja va mostrar i explicar a bastament fa un parell d'anys. Per commemorar aquesta data, la Seu ha organitzat una programació que s'allargarà fins a final d'any. L'obrirà, el proper 3 de juliol, la celebració d'una missa cantada per la Capella de Música de la Seu, seguida d'una xerrada de l'arxiver de la Seu, Abel Rubio, que explicarà en quin context i què va significar el contracte a nivell de drets i de deures i de simbologia, tal com ha avançat mossèn Joan. Aquest dia també es col·locarà una placa commemorativa a l'interior de la basílica. Ha remarcat, però, que l'objectiu és que sigui "una efemèride que deixi testimoni".

Mossèn Joan ha remarcat, quant al contracte de la Seu que guarda l'arxiu i que ha acompanyat l'acte de presentació, que, mentre "l'esquema general per impulsar un projecte d'aquestes característiques era que hi intervingués un rei o un bisbe, la Seu és una basílica popular perquè es va impulsar des del poble". Després de gairebé dos anys d'ençà que va començar el procés de restauració, "d'aquí a poc", ha informat, es farà la inauguració de l'orgue de la Seu, que "està en procés d'afinació". Es farà la inauguració, la benedicció i una sèrie de concerts inaugurals. Properament, tot i que no serà en la data desitjada per la parròquia, que era coincidint amb els 700 anys del contracte amb Berenguer de Montagut, el 30 de juny, també s'inaugurarà a la capella del temple on hi havia la Mare de Déu de Lourdes, el frontal florentí, que ja ha quedat restaurat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), un procés del qual també ha informat àmpliament aquest diari. Mossèn Joan ha explicat que els problemes de subministrament han allargat més del previst la construcció de la vitrina on quedarà exposat, que està fabricant una empresa alemanya especialitzada en el tema. Exposició permanent a l'Espai Oliba Quant a la intenció que la celebració deixi petjada, ha recordat que el 2020, amb motiu dels mil anys de redotació de la Seu, es va inaugurar l'Espai Oliba al sota claustre i que es va fer una exposició de maquetes sobre l'evolució del temple a iniciativa del COAC, que justament ara es pot visitar a la cripta de la basílica de Santa Mar de Barcelona, i que quedarà exposada a final d'any de manera permanent a l'Espai Oliba, pensant en els visitants de la Seu. També amb aquest objectiu, Mete Codinach, responsable de la gestió de la Seu, ha explicat que una empresa especialitzada en la matèria ha preparat un projecte educatiu de la Seu adreçat als alumnes de primària i de secundària del qual s'informarà a tots el centres per tal que en puguin gaudir i que la primera setmana de setembre es farà una visita als docents perquè el coneguin de primera mà. "Fa anys que ens ho estàvem plantejant", ha remarcat. igualment pensant en els visitants hi ha previst actualitzar el full de visita i s'ha preparat un joc familiar de la Seu totalment analògic, que s'estrenarà el cap de setmana del 2 i 3 de juliol. Ha anat a cura del del CAE i es diu "Les claus de la Seu" perquè consistirà en què els menuts trobin les set claus de volta del temple. Adreçat a infants de 3 a 12 anys, es regalarà als que visitin la basílica manresana. Per altra banda, Codinach ha recordat que el juliol es repetiran les visites guiades a la Seu al capvespre, aquesta vegada amb la proposta "D'Oliba a Berenguer de Montagut". D'entrada, es faran els dies 20, 21 i 22 de juliol, per a grups de 20 a 25 persones i amb la possibilitat d'ampliar-les. Els assistents coneixeran tot el referent a la construcció de la seu gòtica. Lligat amb aquesta visita, ha posat de relleu l'acord amb Santa Maria del Mar per tal d'oferir un paquet que permeti visitar els dos temples amb un descompte, atès que a la basílica barcelonina també fan visites al capvespre i que comparteixen mestre d'obres amb la Seu, que és l'excusa per impulsar-ho. Mossèn Joan ha apuntat, quant a aquestes visites conjuntes, que "volem contribuir a la idea pel que fa als estrangers que visiten Barcelona que Catalunya no comença ni acaba a Barcelona, que és molt més". 650 anys de l'arribada dels cossos sants El 27 d'agost, dins dels actes de la festa major, es farà una conferència sota la cripta dels 650 anys de l'arribada dels cossos sants, que s'hi exposen en unes vitrines que es van encarregar de fer construir els Amics de la Seu. Serà a càrrec de Joan Arimany, expert en relíquies. Codinach ha recordat que el trasllat d'aquestes relíquies va originar la Festa Major de Manresa. El setembre, amb possibilitats d'ajornar-ho a l'octubre, es farà un taller de fotografia a càrrec del fotoperiodista Jordi Borràs amb una part teòrica a la Sala Gòtica i una de pràctica per aprendre a treure partit de les fotos d'arquitectura amb el mòbil. El mes d'octubre es commemorarà el Dia de la Seu amb un cicle de coneixement sobre el gòtic com el que es va fer fa dos anys sobre el romànic, que ha recordat que va tenir molt bona acollida. Serà obert a tothom i gratuït, a càrrec d'Adrià Mas, professor de la Universitat de Lleida. La programació detallada: El diumenge 3 de juliol a les 11 del matí se celebrarà una Missa Solemne presidida pel Sr. Bisbe amb l'acompanyament de la Capella de Música de la Seu.

