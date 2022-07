La Seu acull al capvespre visites guiades en els 700 anys del contracte per fer el temple gòtic Es faran els dies 20, 21 i 22 de juliol · Abans, el 14 de juliol, hi haurà la visita "D'Oliba a Berenguer de Montagut" per explicar el pas de l'eglesiola romànica al temple gòtic