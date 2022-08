El geòleg manresà Joaquim Sanz cedirà la seva col·lecció de minerals al Camp d’Aprenentatge del Bages, a la casa de La Culla. Es tracta d’un servei educatiu que depèn del Departament d’Ensenyament i que ofereix activitats als centres escolars amb l’objectiu de divulgar tot allò relacionat amb la natura. També la geologia.

Sanz va estudiar enginyeria de Mines a la que ara és la Universitat Politècnica a Manresa i posteriorment va fer Gemmologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat professor a la UPC fins a la seva jubilació i durant 40 anys ha estat vinculat al Museu de Geologia Valentí Masachs, que és a la mateixa Politècnica a Manresa. En va ser director i fins fa poc era el responsable de conservació de l’àrea dedicada a minerals i roques.

Durant molt temps «he anat fent una petita col·lecció de peces petites però interessants. Sobretot minerològicament, amb formes de cristall, de procedència...», explica. Actualment en té unes 220. «Vaig pensar que havia d’anar a algun lloc on en poguessin treure profit». Al Museu de Geologia Valentí Masachs «ja tenim peces d’aquestes, i a no ser que siguin excepcionals es guarden».

Amb el Camp d’Aprenentatge del Bages «hi tenia força relació. Els hi vaig comentar si els hi podia interessar, perquè hi passen 3.000 nens al seu taller, i els hi va semblar una bona idea».

S’exposaran en un moble d’una forma visible, i «com que són peces petites es poden transportar fàcilment» per dur a terme activitats fora de La Culla. L’equip del Camp d’Aprenentatge es desplaça sovint a centres educatius per dur-hi a terme activitats.

«En certa manera també és una donació a la ciutat», assegura Sanz, que considera que la temàtica de Ciències de la Terra no es toca prou a les escoles. «Penso que s’hauria de potenciar al màxim i que fos un tema de cultura general ja des de petits perquè els minerals tenen moltes utilitats».

La col·lecció està formada per to tipus de peces. «La majoria són petites però agradables a la vista i algunes de curioses». N’hi ha d’arreu del món.