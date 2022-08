La Policia Local de Manresa ha incorporat cinc nous agents que se sumen als que ja es van incorporar l'octubre passat. Aquest divendres han rebut la benvinguda per part de l'alcalde del municipi, Marc Aloy, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet. La seva incorporació forma part de l'estratègia del consistori de reforçar la presència policial a peu de carrer i rejovenir el cos per fer front a diferents problemàtiques de seguretat, civisme i convivència des de la passada tardor. També s'han creat patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d'Esquadra, s'ha reforçat de la presència policial al carrer i s'han instal·lat càmeres de videovigilància així com l'obertura d'una comissaria de proximitat al centre històric.

Entre les mesures relacionades amb aquest reforça policial hi ha la posada en marxa de l'operatiu Tremall, un dispositiu amb Policia Local, Mossos i Policia Nacional que ja ha permès detenir persones multireincidents que delinquien a la ciutat. Destaca també la creació de la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència integrada per la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, la Unió de Botiguers de Manresa, la Cambra de Comerç, PIMEC, el Col·legi d’Advocats, tots els grups municipals i representants dels cossos de seguretat. Segons informa l'Ajuntament, la taula s'ha reunit quatre vegades i en la darrera de juliol es va constatar un descens de robatoris amb violència i intimidació.