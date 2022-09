Adjudicat a FCC el nou servei de neteja de Manresa amb incertesa de quan s’aplicarà

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet (ERC), va negar ahir iradament que fos premeditat que l’aplicació del canvi de model de deixalles i neteja viària de Manresa quedés per després de les eleccions.

En el ple municipal celebrat, ERC i Junts van aprovar que Fomento de Construcciones y Contratas continuï encarregant-se 11 anys més, per 100 milions d’euros, del servei de neteja de Manresa, després de guanyar el concurs públic convocat.

L’adjudicació contempla una inversió de 10 milions en maquinària i material, però el context de crisi energètica i de subministraments crea incertesa sobre quan acabaran aplicant-se les mesures: contenidors tancats, recollida diürna i àrees d’aportació de deixalles amb tots els contenidors.

La previsió es que al novembre se signi el contracte i que, a partir d’aquí, l’empresa tingui 6 mesos per aplegar els mitjans materials per donar el servei. Però aquest termini no està clar.

L’alcalde Marc Aloy (ERC) va fer notar que en un context en què una persona que es vol comprar un cotxe no sap quants mesos s’haurà d’esperar resulta difícil establir terminis per a una inversió milionària en vehicles i maquinària.

El portaveu socialista, Anjo Valentí, es va manifestar astorat per la comparativa plantejada per l’alcalde i va argumentar que l’adquisició d’un utilitari no té res a veure amb una operació milionària preparada durant 3 anys. Segons Valentí, la veritable resposta a la manca de concreció a la pregunta de «quan és el dia D?» és la proximitat de la campanya electoral.

Aloy va replicar al portaveu socialista que quan deia coses com aquesta «dona la impressió que no vivim al mateix món». I va afegir que hauria d’entendre que «no depèn de nosaltres, depèn de que subministrin la maquinària».

Tot seguit, Huguet va assegurar, visiblement molest, que l’afirmació del polític socialista era «mentida. Si us plau no enganyeu». Va insistir que fa 3 anys havia dit que s’aplicaria el canvi de sistema tan aviat com fos possible i això no havia canviat.

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili (Junts) va intervenir per llançar un missatge de tranquil·litat als ciutadans. Va assegurar que davant de possibles interferències pel context global s’articularan respostes per garantir que en la transició d’un model a l’altre no hi hagi mancances del servei.

Per part de Fem Manresa, la seva presidenta, Gemma Boix, va insistir novament en l’oportunitat que es perdia per dotar la ciutat d’un sistema plenament porta a porta.

Boix va alertar que el concurs permetia que les condicions del 40% dels treballadors fossin precàries amb jornades parcials que podien arribar a ser del 7%.

Finalment, l’adjudicació es va aprovar amb els vots de l’equip de govern d’ERC i Junts, el vot en contra de Fem i l’abstenció de PSC, Ciutadans i el regidor no adscrit Miguel Cerezo.