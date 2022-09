Xavier Trias a Ramon Bacardit: «El més important és saber què vols fer»

«És un figura». Deu voler dir «una figura». «No, no. Un figura. És la manera de parlar del Trias. Jo parlo una mica diferent de la gent». Un veterà experimentat de la política que rumia si tornar a primera fila, l’exalcalde de Barcelona i exconseller Xavier Trias, va definir així, «un figura», el candidat de Junts a l’alcaldia de Manresa, Ramon Bacardit.

Va ser ahir al vespre en un acte al Vermell en el qual Trias va donar alguns consells a Bacardit si arriba a ser alcalde de Manresa: no generar dèficit «perquè això et fa depenent», lluitar contra la pobresa generant activitat econòmica i no pas a base d’ajuts i subvencions, i, sobretot, «tenir molt clar què vols fer». Una quarantena de persones van assistir a l’acte. Cadascú es va pagar el seu beure.

Asseguts en una taula amb un parell de gots d’aigua al davant, Trias i Bacardit van dialogar d’una forma distesa sobre infinitat de temes: Manresa, Barcelona, la relació entre les dues ciutats, Catalunya, la immigració, la situació socioeconòmica, la immigració o la seguretat ciutadana. La dirigent de Junts al Bages, Eulàlia Sardà, va fer de fil conductor.

Es coneixien. Bacardit va treballar a Urbanisme de Barcelona quan Trias era alcalde. «Més enllà de la seva figura és un referent pel seu humanisme», va dir el candidat de Junts. «No és el prototip de polític, sinó que diu les coses com són».

Trias fa memòria

Trias va fer memòria i va explicar que feia tres anys que no visitava la ciutat. Però «conec bé Manresa perquè hi tinc amics», i va recordar que durant la seva etapa de conseller de Sanitat al govern de Jordi Pujol «hi vaig venir molt sovint» arran de la fusió hospitalària. Va ser una «autèntica revolució» que «ha acabat bé».

I d’aquí als consells. «Quan vaig arribar a l’alcaldia de Barcelona el primer que vaig fer va ser mirar què em van deixar de deute. Quan fas dèficit et converteixes en depenent». Primer consell, doncs: no generar dèficit. També li va dir que cal lluitar contra la pobresa creant activitat econòmica i no pas a base de subvencions, recurs que s’ha de destinar als més vulnerables. «Ha de ser una obsessió del govern», va dir. I finalment, però no menys important, «saber què vols fer».

També van dialogar sobre la relació de Barcelona amb ciutats com Manresa. Trias ho va tenir clar. «El germà gran ha d’ajudar als altres», i ara no ho fa. Va opinar que «no té sentit que les ciutats se sentin agredides per Barcelona. Has d’actuar en benefici dels demés, no per beneficiar-te’n». Va posar un exemple. «Jo vaig estudiar als jesuïtes. Ara celebreu els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a la ciutat. Això ho hauríeu de poder presentar a Barcelona».

Candidat a Barcelona?

En un a part, Regió7 va poder conversar amb Trias. En aquesta ocasió la pregunta era obligada. Es presentarà a l’alcaldia de Barcelona per Junts i tornarà a l’esmentada primera línia de la política?. La resposta se sabrà d’aquí a un mes. «Els del meu partit s’han de tranquil·litzar», va contestar. «Si em presento és per guanyar o tenir possibilitats de guanyar, i això exigeix unió». També va ser contundent davant la següent pregunta: «és partidari que Junts surti del govern?». «No». Per afegir que «assumiré la decisió que prengui el partit, però els qui el lideren que diguin què he de fer».