La Fira de Playmobil de Manresa tanca la sisena edició amb 2.000 visitants

El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, antic Museu de la Tècnica, va tornar acollir aquest cap de setmana la Fira de Playmobil, que enguany va arribar a la sisena edició amb deu diorames exposats.Sense comptar els menors de dos anys perquè hi tenien entrada gratuïta, van passar pel recinte 1.837 persones. «Són unes xifres similars a les d’anys anteriors», detallava Eudald Serra, director del museu, ahir al vespre. Serra es mostrava satisfet de la bona acollida i resposta de la gent.

Els muntatges fets a partir d’aquestes tradicionals peces representaven escenes que anaven des de la Manresa medieval fins a la força aèria alemanya Luftstreitkräfte 1916, passant per Rovaniemi, un petit poble de Finlàndia, i el procés d’industrialització de la capital del Bages. Altres diorames escenificaven les vacances en plena naturalesa, el món de Peter Pan, un concurs de salts de cavalls, la vida dels pirates, els poblats indígenes i la recopilació dels contes de Les mil i una nits. Aquest últim ha estat realitzat per Joan Carles Taixà, més conegut com a Escaigualter, i Trini Justicia, de Sabadell.

Joan Carles Taixà és ebenista de professió i, per aquest motiu, a cada diorama que realitza incorpora algun element que formi part de la història que vol representar. «El més important per muntar-lo és tenir molta imaginació i temps», apuntava Taixà, que fa dos anys que forma part de l’Associació Click & Clack i participa a les trobades que es realitzen per tot Catalunya. «És una gran satisfacció veure com la canalla gaudeix dels playmobils», afirmava, i afegia que «encara que ens fem grans, mantenim una part de nen a dins».

Un altre col·leccionista de Playmobil i que també forma part de l’Associació Click & Clack és Roger Gras, de Barcelona. Es va apuntar l’estiu de l’any passat per poder exposar el seu treball a Manresa, «un dels indrets més valorats de l’associació perquè el museu és un lloc molt ample i va bé per muntar. A més, tinc un germà que viu aquí», destacava Gras, que aquest any no va poder presentar cap diorama per feina.

Gras subratllava que el treball més important és el que es fa a casa perquè requereix «cert temps i dedicació»; com per exemple pensar en un disseny i mirar on col·locar les peces. «Quan es compren, totes són iguals perquè venen de fàbrica, i el que cal és customitzar-les», remarcava.

A banda de contemplar els deu diorames, també es podia comprar peces soltes o figures muntades, el 90% de les quals estan descatalogades. El madrileny Pedro Ayuso era qui les venia i lamentava que el tiratge de venda dels playmobil estigui «molt poc temps al mercat».

Família Pages-Balart, Visitants de la fira i col·leccionistes de playmobil:

«Els diorames estan molt ben elaborats i fets amb dedicació»

Albert Pages viu a Tàrrega i és una de les persones que aquest cap de setmana ha passat pel Museu de l’Aigua i el Tèxtil per visitar la sisena edició de la Fira del Playmobil. Ho va fer acompanyat per la seva dona, Noemí Balart, i els seus fills, Pere i Alba, de tretze i set anys, respectivament.

Havien estat a Manresa en les fires anteriors de Playmobil?

No, aquesta és la primera vegada que venim, però fa més de dos anys que visitem altres fires que es fan per tot Catalunya.

Es podria dir que són uns aficionats?

Totalment. De fet, som col·leccionistes de playmobils. A casa tenim set taules i cadascuna representa una escena feta amb aquestes peces. Tot i això, no les hem exposat perquè només les muntem per a ús particular.

Quines són les temàtiques d’aquests diorames?

De l’època victoriana, princeses, la història d’Egipte, policies, animals del zoo, indis de l’oest, i la prehistòria amb dinosaures. Actualment estem començant a preparar una amb l’Astèrix.

Què destacarien d’aquesta mostra envers les altres que han visitat?

Valorem que els diorames estan molt ben elaborats i que els clics amagats siguin difícils de trobar.