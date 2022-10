Ho ha anunciat aquest dijous al migdia l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyar del regidor de Mobilitat, David Aaron López, i el tercer tinent d'alcalde i regidor de Junts, Joan Calmet. A la sala també hi era la regidora de Fem Manresa, grup que s'ha significat per reclamar reiteradament la remunicipalització del servei.

El projecte es debatrà al ple d'octubre. Durant l'anunci, però, no s'ha revelat quan costarà aparcar a la zona blava. Actualment costa 1.80 a la zona blava, 1.60 a la taronja i 0.90 en el cas dels vehicles emissió zero.

Sí que han explicat que el que ara és una tarifa passarà a ser una taxa, i per tant no es pagarà el 21% d'IVA.

Aloy ha explicat que aquesta nova taxa s'haurà d'aprovar a principis de l'any vinent, i que serà llavors quan tocarà parlar de preus i fins i tot de possibles noves modalitats d'aparcament.

Sí que han calculat que gestionar directament el servei pot suposar ingressar entre 800.000 i un milió d'euros l'any. Són els beneficis que genera la zona blava i que fins ara van a parar a l'empresa Eysa. Els diners es destinaran a millorar la mobilitat de la ciutat. "Tindrem la sobirania de la gestió, i això és importantíssim" ha ressaltat Aloy. El regidor López ha destacat al seu torn que "fins ara estàvem lligats de mans" a l'hora de tirar endavant polítiques de mobilitat perquè la zona blava ho hipotecava. Això s'acabarà, ha dit.

A Manresa hi ha 733 places de zona blava, 433 de taronja, 73 de zona verda pels veïns i 21 de mixtes. D'entrada aquestes xifres no canviaran amb la remunicipalització

Fem Manresa aposta per repensar el model i demana més serveis municipalitzats

Fem Manresa celebra la municipalització de la gestió de la zona blava a la ciutat, segons ha explicat el grup en un comunicat emès aquest dijous. Tot i això, consideren que el model actual hauria de patir diverses modificacions que permetin "millorar la mobilitat a Manresa".

Afirmen que aquesta mesura serà "una oportunitat d’estalvi per a l’Ajuntament", alhora que consideren que no cal que una empresa dugui a terme la gestió. De fet, carreguen contra Eysa, que actualment s'encarrega del servei, ja que asseguren que "va dur a terme un ERTO il·legal a l’inici de la pandèmia". En aquest sentit, consideren que "la subrogació de les treballadores ha d’assegurar unes bones i millors condicions laborals per a elles".

Per un altre costat, proposen repensar el model actual, "reduint-ne els preus" i tornant a plantejar les zones actuals. Entre aquestes mesures, consideren que podrien revisar-se elements com la distribució de preus o la "durada permesa en funció de la ubicació de l'aparcament". Això, diuen, contribuiria a "millorar la mobilitat a Manresa".

Tanmateix, la formació llança un dard al govern i l'insta a estudiar altres serveis de la ciutat per "seguir municipalitzant-los". Al respecte, recorden a l'equip de govern que "a inicis de la legislatura va adquirir el compromís d'estudiar la viabilitat de diferents serveis de la ciutat, i que va comportar la constitució d’una comissió específica, la qual no es convoca des de fa pràcticament dos anys".