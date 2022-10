Ræpte, el títol de l’espectacle que l’Esbart Manresà estrena avui a la Fira Mediterrània, es pot pronunciar com es vulgui. Es va començar anomenant Rapte i es va convertir en Repte, assenyala Jordi Gros, director del cos de dansa format per 21 integrants. Rapte, per l’experiència mística de sant Ignasi que va evidenciar la seva transformació espiritual; i repte, perquè l’espectacle ha comportat que l’Esbart Manresà sortís de la seva zona de confort per vincular la vida del fundador dels jesuïtes (del qual es commemoren els 500 anys del seu pas per Manresa) amb la transformació de la societat i de la dansa tradicional. «Ha estat dur tirar-lo endavant, amb alguns moments complicats, perquè érem dins del túnel i no veiem la llum. I el darrer mes ha estat molt intensiu per anar-ho tancant tot. Hem fet una estada a la Fàbrica Vella de Sallent que ha ajudat molt per adonar-nos de les possibilitats del que teníem entre mans. Però la recompensa ha estat molt bona: tothom està encantat», apunta Gros.

Ræpte s’ha beneficiat d’estar dins de l’Obrador d’Arrel de la Mediterrània. Així, la música és de Joana Gomila i Laia Vallès, duet que formen la cantant de Manacor i la pianista de Sabadell. Elles van proposar que Jordi Aspa i Bet Miralta, d’Escarlata Circus, assumissin la direcció escènica: «No havien treballat mai amb un esbart, un grup amateur, i van flipar que assagéssim de 10 a 12 de la nit i que fóssim gent jove, de 17 a 32 anys». «I al principi va ser lent i cansat: provàvem, canviàvem... i els dansaires no estan acostumats a aquesta manera experimental de treballar. Hem treballat al revés: primer hem fet la coreografia (amb l’assessorament d’Anna Romaní per al moviment del segle XVI) i hi hem posat a sobre una música pensada per al que volem expressar. T’ho capgiren tot!». No és, doncs, un espectacle típic d’esbart: la posada en escena és «molt trencadora» i la música va a cavall del Renaixement i el segle XXI.