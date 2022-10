Per unanimitat, el ple municipal ha proclamat Manresa municipi amic de la lactància materna. Això implica que als serveis, equipaments i espais públics del municipi sigui normal i acceptat donar el pit, "com no podria ser d'una altra manera".

També s'acorda tirar endavant el projecte del grup de suport Fem Pit per promoure la lactància materna a la comunitat, creant una xarxa d'espais públics i privats on alletar a Manresa, que "ajudi a prevenir l'aïllament social de les mares que volen fer alletament matern". Elisenda Guasch Modolell i Meritxell Prat Arimany, de Fem Pit, han intervingut al ple municipal fent ús del reglament de participació ciutadana per defensar la moció. Es realitzarà una campanya de sensibilització perquè s'hi adhereixin els locals públics i privats. Aquests locals es comprometran a acollir les mares lactants que ho necessitin, oferint un lloc còmode on seure a alletar, aigua i un espai on poder canviar al seu nadó en el cas que fos necessari. Aquesta activitat serà gratuïta i els locals tindran un distintiu (cartell o adhesiu) visible que proporcionarà l'Ajuntament. Una altra iniciativa serà revisar les ordenances municipals per detectar i corregir qualsevol disposició que pugui dificultar el dret a alletar.