De la fàbrica n’ha quedat a la vista una petita part de la construcció

A cal Jubert, actualment amb el nom de Jubert i Vila Comercial, Maria Vila explica que hi «feien sosa càustica. També tenien molts bidons de carbur, perquè les cases de pagès hi anaven. Feien gel... Els homes, amb una mena de ganxo, aixecaven els blocs de gel i els partien, i venien carros a buscar-ne trossos. Aleshores, les botigues no tenien neveres i en una altra part més a prop de la plaça de la Bonavista hi havia unes cambres frigorífiques molt grans i hi portaven el menjar. Al vespre, el duien i l’endemà tornaven a buscar la carn, la fruita i el peix per distribuir-ho a la botiga». A la foto que mostra, que es pot veure a sota, hi ha l’única estructura que ha quedat dempeus de l’enderroc de cal Jubert. Diuen que potser s’aprofitarà com a pàrquing de l’edifici que hi han d’aixecar en un futur.