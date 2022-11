El Mercat de Puigmercadal farà 35 anys dimarts que ve, 29 de novembre. Amb la voluntat de commemorar aquest aniversari, l’Ajuntament de Manresa i l’Associació de Paradistes del Mercat de Puigmercadal han preparat diversos actes de celebració, que s’han iniciat avui dijous i continuaran les properes setmanes de desembre.

El primer acte d’aquesta efemèride s’ha celebrat aquest dijous al migdia i ha consistit amb l’estrena d’una exposició de les imatges sobre el mercat extretes del conte de Pilarín Bayés La petita història del Mercat de Puigmercadal de Manresa, que va fer la reconeguda dibuixant i ninotaire catalana amb motiu del 25è aniversari del mercat.

L’estrena de l’exposició i l’arrencada de la celebració ha comptat amb l’assistència de la regidora de Comerç, Núria Masgrau Fontanet; el regidor de Centre Històric, Josep Maria Fius Rubí, i representants dels paradistes.

Per commemorar aquest aniversari també s’ha presentat la nova mascota d’aquest equipament comercial que durà el nom de Mercadelet i s’ha organitzat un dinar de germanor dels paradistes a la zona de degustació. Demà divendres, durant tot el dia, es farà un fotocall amb la nova mascota, creada per Maria Forés Pérez, de l’estudi Well Studios. En la selecció final de Mercadelet també s’ha tingut en compte l’opinió de clients i amics a través de les xarxes socials que van triar entre tres dissenys que va proposar l’autora.

Demà divendres de 16 a 17 h tindrà lloc un show cooking (modalitat de cuina que consisteix en la preparació de plats davant dels comensals) a la plaça del Mercat; de 17 a 18 h, un tast de tapes dels diferents paradistes del mercat; i de 18 a 19.30, una tarda musical amb l'actuació de Laura Poulain.

Així mateix, des del dia 28 de novembre al 12 de desembre es convocarà un concurs de dibuix popular amb temàtica mercat Puigmercadal-Pilarin Bayés. Les bases es poden consultar en aquesta web.

Millora de la senyalització

Aquesta celebració coincideix amb la finalització recent d’unes obres per garantir la continuïtat del mercat i amb l’objectiu que tinguin una bona resposta de la ciutadania de cara a l’inici de la campanya de Nadal. Els treballs finalitzats han consistit en l’arranjament de les filtracions d’aigua a l’accés principal i el moll de càrrega i la millora de la senyalització exterior, tant a l'entrada principal com des del carrer de la Canal i la zona del Born.

35 anys d’història al Centre Històric

Hereu de l’antic Mercat de les Mandogueres, el Mercat de Puigmercadal es va construir l’any 1987 al bell mig de Manresa per continuar donant resposta a les necessitats alimentàries de la ciutat sense renunciar als trets característics del comerç tradicional i de proximitat al servei dels ciutadans de Manresa i comarca.

L’any 2017, l’Ajuntament de Manresa va assumir directament la gestió del mercat. Des d’aleshores s’han fet un paquet de reformes i millores, tant en l'aspecte físic (nous accessos, millores a l’accessibilitat i visibilitat, nous lavabos, zona de degustació, impermeabilització del pàrquing, entre altres) com en la seva promoció (nova web, imatge, mascota..) amb la voluntat que sigui un espai polivalent, modern, obert a activitats de caràcter gastronòmic, cultural i festiu, i amb capacitat per esdevenir un motor per a la dinamització social i econòmica del Centre Històric.