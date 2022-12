Unes 400 persones celebren a Manresa la victòria de la selecció del Marroc contra Espanya

La victòria de la selecció del futbol del Marroc contra la selecció espanyola al Mundial de Qatar ha generat eufòria entre els veïns marroquins de Manresa. Només acabar el partit, amb victòria dels marroquins a la tanda de penals, la zona de Crist Rei s'ha començat a omplir de persones fins a arribar a prop de 400 que han omplert la plaça per celebrar la victòria de la seva selecció.

A la celebració hi ha hagut gent de totes les edats però la protagonitzaven els més joves. Càntics diversos, acrobàcies, petards, bengales, banderes i música tradicional han omplert la plaça de Crist Rei de llum i soroll, però no s'ha generat cap problemàtica durant la celebració. La Policia ha tallat la circulació de vehicles a l'últim tram del passeig Pere III i també al carrer Àngel Guimerà degut a la gran quantitat de gent que hi havia a la zona.

Mentre que Espanya ha quedat fora del Mundial, la selecció del Marroc s'enfrontarà dissabte a Portugal o Suïssa en els quarts de final. Els marroquins estan duent a terme la millor campanya mundialista de la seva història, ja que amb la victòria contra Espanya han arribat a quarts per primera vegada.