Problemes d’autoestima, d’imatge física, ansietat o ús excessiu de pantalles. Són les principals consultes que ha rebut l’Espai Èmfasi, un servei per millorar el benestar emocional d’adolescents i joves de Manresa i comarca. Sobretot arran de la pandèmia. En tres mesos ha atès 70 persones, la majoria entre els 12 i els 18 anys, i ha atès 131 consultes. El servei es presta a l’Oficina Jove del Bages, al Joan Amades.

Es tracta de joves que no presenten una patologia concreta de salut mental, però sí un malestar. Recórrer a un professional pot desbloquejar la situació els pot ajudar. D’aquí va partir la idea d’Èmfasi, que es va posar en marxa temps enrere, abans de la covid, pensant en temes com drogaddiccions o usos de pantalles.

La pandèmia i les conseqüències en termes de salut mental que ha generat en els joves, així com l’increment de consultes, ha fet que el servei s’hagi ampliat. Des d’aquest setembre hi ha dues persones a jornada completa. Una educadora, Carla Basagaña; i una psicòloga, Jennifer Delgado, a més a més de dos psicòlegs més a mitja jornada.

Ofereixen serveis com psicologia individualitzada per joves i famílies, activitats grupals i espai de reflexió, formacions a professionals, xerrades i ttallers a centres educatius i entitats i intervencions a mida per cada situació. També es desplaça a municipis del Bages.

El projecte l’ha impulsat l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, mitjançant un conveni amb la Fundació Althaia i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest dimarts s’ha presentat al mateix Joan Amades, l’espai de referència de joventut a Manresa i comarca.

Segons la regidora de Joventut de l’Ajuntament, Rosa Maria Ortega, l’objectiu d’Èmfasi és «acompanyar els joves en temes de salut emocional. Aquesta necessitat ja hi era abans de la pandèmia, però l’emergència sanitària ho ha fet aflorar encara més i ha generat m´s demanda que les institucions hi han volgut donar resposta».

La psicòloga i cap clínic del Centre de Salut Mental Infanto Juvenil d’Althaia, Laia Majó, ha destacat que es tracta d’un servei que vol donar resposta a les demandes de «malestar emocional que no tenen res a veure amb psicopatologies sinó amb temes de la vida, de moments d’incertesa en l’adolescència. És una demanda on no hi havia resposta i aquest és un bon recurs, i la prova és que en tres mesos hi ha hagut 131 consultes».

Les consultes, gratuïtes i totalment confidencials, s’atenen en un despatx del Joan Amades. Per sol·licitar el servei cal contactar amb l’Oficina Jove del Bages, al 670 22 81 58, o bé al correu salutbages@oficinajiove.cat. Èmfasi continuarà tot el 2023 «perquè la demanda hi és», segons Ortega.