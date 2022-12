El Kursaal de Manresa s’omple per homenatjar Sebastià Catllà

El Kursaal de Manresa es va omplir dimarts per a homenatjar al president d’Ampans, Sebastià Catllà i Calvet, que va rebre el Cavallet d’Or, la principal insígnia de l’entitat, de mans de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en reconeixement a la tasca feta.

En un acte molt emotiu, presentat pels joves Marc Oriola i Noèlia Bernal, protagonistes del programa “Artistes” emès aquesta tardor pel Canal 33, el president d’Ampans va rebre el reconeixement i afecte del públic pel seu compromís demostrat al llarg dels anys, no només amb Ampans, sinó també amb el territori.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va destacar el caràcter emprenedor, innovador i humanista del president d’Ampans destacant-lo com “un home amb segell bagenc i esperit de la terra, que sempre treballa incansablement en benefici dels que més ho necessiten”. Precisament va ser la consellera de la Presidència l’encarregada de lliurar al president d’Ampans el pin d’or en forma de cavallet, la primera imatge corporativa de l’entitat.

Minuts abans, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va pronunciar unes paraules sobre la figura de Sebastià Catllà i Calvet, de qui va dir que era una persona “sempre positiva, que no té mai un no per a ningú i que sempre li agradar remar conjuntament i en benefici de la ciutat i el territori”.

La glossa de la figura de Sebastià Catllà la va fer el patró d’Ampans i expresident de l'entitat, Jaume Espinal, que va recordar que va ser el primer empresari que va apostar per la inclusió laboral al territori.

Dues-centes noves places

Abans d’iniciar el reconeixement, el director d’Ampans, Toni Espinal, va explicar que el darrer anys s'havia atès i acompanyat més de 3.700 persones, amb un equip que ja supera el miler de treballadors. “Anualment rebem més de dues-centes sol·licituds de serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual que demanden els nostres serveis d’escola, centre ocupacional, residència, o feina. Hi ha més d’un centenar de persones en llista d’espera per a serveis residencials i preveiem la necessitat de creació de dues-centes noves places en els propers anys”.

Al final de l’acte de reconeixement, els joves presentadors van donar pas a l’espectacle d’Electrobacasis, de la Camerata Bacasis. Una trentena de músics, el DJ Arzzett i la cantant Marta Aguilera, van fer gaudir al públic i aixecar-se de la butaca per ballar, gaudir i cantar sense parar.