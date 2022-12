Cal transformar el sistema sanitari. Anar cap a un nou model més modern, no tant burocratitzat, apostar per figures com l’assistent clínic, potenciar l’autogestió i el treball en equips multidisciplinaris, a més a més d’aportar prou recursos econòmics. És la recepta de la delegació al Bages del Col·legi de Metges de Barcelona per fer front a l’actual situació de la sanitat pública.

El seu president, Jordi Aligué, considera que la vaga convocada a finals de gener «està justificada pel malestar dels professionals i per la sobrecàrrega assistencial», però que a més a més de reivindicar millores laborals i econòmiques s’hauria d’insistir en la necessitat de canviar l’actual model del sistema sanitari. Segons Aligué «hi ha una sèrie de factors que s’han cronificat» com la burocràcia -sobretot a Primària a l’hora de fer altes, baixes o receptes-, poca flexibilitat o l’esmentada sobrecàrrega assistencial. Considera que Salut no ha d’estar subjecte a canvis polítics, sinó que hi ha d’haver un consens i «dir que la sanitat no es toca». La manca de professionals també obligarà a «reinventar-se». El Col·legi de Metges de Barcelona fa anys que alerta de la manca de professionals mèdics. «Hi ha un cansament crònic que s’ha accelerat amb la pandèmia, associat a la jubilació de tota una generació» els propers anys. El Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona també creu que les perspectives no són bones. Montserrat Vila afirma que hi ha un dèficit estructural important i «no es pot donar resposta al que la societat demana a nivell sanitari». No hi ha prou infermeres. Denuncia precarietat, poc reconeixement laboral i econòmic, estrès i una alta pressió assistencial.