L'Ajuntament de Manresa acabarà pagant 40 vegades més del que volia per un solar

El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2023 inclou una partida de 654.000 euros per acabar de pagar els 14,7 milions d'euros de la clatellada judicial més important que ha rebut mai la ciutat. Suposarà haver desembossat 40 vegades més diners de la valoració inicial de l'Ajuntament per un solar a les Saleses actualment dedicat a horts urbans.

En la valoració inicial, l'Ajuntament de Manresa oferia pel terreny de 5.200 m2 a les Escodines 363.000 euros, mentre que els amos en demanaven 26,4 milions.

Des de l'any 2014 l'Ajuntament ha pagat anualitats d'1,5 milions d'euros pel solar de les Saleses per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Pla d'Ordenació Urbanística del 1997 preveia que hi anessin places i jardins.

El terreny en qüestió tenia una afectació urbanística, però l'Ajuntament no hi va fer res i els propietaris no en podien disposar. El 2006 els amos del solar, Jordi Ramentol García-Milà i Àngel García-Milà Matas, van comunicar a l'Ajuntament de Manresa la seva voluntat d'iniciar un litigi per reclamar l'expropiació forçosa.

Jurat d'expropiació

Dos anys més tard la secció Barcelona del Jurat d'Expropiació de Catalunya va determinar que el preu just era d'1,2 milions d'euros. Ni la propietat ni l'Ajuntament de Manresa no hi van estar d'acord i van presentar sengles recursos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El primer considerava que el solar valia 347.529 euros, mentre que la propietat reclamava 26,4 milions. El 2011 va arribar la sentència, que tot i rebaixar a més de la meitat les pretensions de la propietat suposava una autèntica clatellada per a les arques públiques que sempre s'ha considerat per l'Ajuntament absolutament desproporcionada.

El tribunal va estimar que l'expropiació era procedent i va desestimar el recurs de l'Ajuntament. El preu del solar va quedar en 11,1 milions més els interessos.