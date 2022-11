Manresa acabarà de pagar el 2023 la clatellada judicial de 15 milions per un solar

Els efectes de la clatellada judicial més important que ha rebut mai l'Ajuntament de Manresa es tancaran l'any que ve amb el pagament final dels interessos. Entre principal i interessos s'hauran pagat 14,7 milions d'euros per un solar a les Saleses actualment dedicat a horts urbans.

El pressupost municipal del 2023 inclou una partida de 654.000 euros per abonar els interessos finals d'aquesta sentència judicial.

Sentència "incomprensible""

L'alcalde Marc Aloy va afirmar, en la presentació del pressupost, que quedaven 654.000 euros per passar pàgina d'un tema que "ens hauria agradat que no hagués existit". Va afegir, però, que "estem contents perquè aquesta serà l'última vegada" que formarà part del pressupost municipal.

L'alcalde va recordar que l'Ajuntament feia una dècada que arrossegava pagaments anuals d'uns 1,5 milions d'euros per l'expropiació del terreny de les Saleses, fruit d'una sentència judicial que ha suposat un autèntic ròssec per a les finances de la ciutat.

El pagament es realitzarà el mes de maig "i ens en podrem oblidar. A partir d'ara els diners els invertirem en coses positives i no fruit de sentències judicials incomprensibles i que ens han deixat en una situació molt i molt complicada durant molts anys".

3,6 milions d'interessos

Els 650.000 euros s'afegiran als 3 milions d'euros d'interessos pagats durant el 2022 i el 2021, 1,5 milions cada any.

En total, 3,6 milions d'euros d'interessos que s'afegeixen als 11,1 milions d'euros pagats pel terreny als propietaris Jordi Ramentol Garcia-Milà i Àngel Garcia-Milà Matas.

D'aquesta forma, l'Ajuntament i la ciutat podrà passar pàgina de més d'una dècada de pagaments que han condicionat des d'abans del 2014 el pressupost municipal.

Durant molts anys el milió i mig que es dedicava anualment al pagament de la sentència era la partida d'inversió més voluminosa del pressupost.

A banda dels 3,6 milions d'euros d'interessos s'han pagat 11,1 milions pel terreny de 5.200 m2 situat al carrer de les Saleses número 9, al darrere de les cases del carrer Viladordis i del passatge del Puig, que estava afectat urbanísticament.

Els 11,1 milions són la suma de 10,7 milions pagats en terminis entre el 2014 i el 2020 i 347.529 euros que l'Ajuntament va ordenar transferir als amos del terreny el 8 de juny del 2011, que era la quantitat que considerava que valia el solar mentre que els amos reclamaven 26,4 milions.

Un solar a preu de Casino

La clatellada s'apama millor quan es compara amb el cost d'actuacions com els 12 milions del Kursaal, els 12 milions del Centre Tecnològic o els 15 milions del Casino (inclosos els 8,3 del cost de l'expropiació), sobretot si es té en compte que per fer aquestes obres hi van posar diners altres administracions i ara ho ha hagut de pagar tot l'Ajuntament.

Els moments clau

La pel·lícula dels fets de la clatellada judicial més gran rebuda mai per l’Ajuntament, després que els amos d’un solar afectat urbanísticament a les Escodines n’instessin l’expropiació, és aquesta: