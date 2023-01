El projecte de Fàbrica Nova, per la seva magnitud econòmica, urbanística i social, necessita algú que hi pensi les 24 hores del dia. I aquesta persona serà el fins fa poc gerent de la Universita Politècnica de Catalunya (UPVC); Xavier Massó. De Terrassa i instal·lat a Viladecavalls, farà el camí invers que feia fins ara per anar a la feina. En lloc d’agafar direcció Barcelona anirà amb direcció a Manresa.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el rector de la Politècnica, Daniel Crespo, han presentat aquest dimecres al matí Massó en un acte a l’Ajuntament. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, el 1992 va enrar a treballar a la UPC, on ha desenvolupat diversos càrrec de responsabilitat en el camp de la gestió com director econòmic i de serveis. Del gener del 2018 fins a l’octubre de 2022, va ser gerent de la UPC.

També ha participat activament en el projecte del Campus Nord de la UPC i, més recentment, al campus Diagonal-Besòs de la mateixa Politècnica que es va posa en marxa el 2017 i que «pot servir de model» del pol de coneixement de Fàbrica Nova, segons ha dit Aloy.

A la presentació l’alcalde ha assegurat que Massó coneix la universitat, coneix la ciutat i també el projecte de Fàbrica Nova. «És un professional potent i de prestigi que buscava un projecte que l’enriquís intel·lectualment i l’hem agafat al vol».

Per la seva part el rector Crespo ha afirmat que en aquest tipus de projectes és important tenir les persones correctes al capdavant» i és necessari un equip de treball que s’hi dediqui al 100 %. A més a més «això de construir un campus no li ve de nou. Recull qualitats, experiència i coneixement del projecte, amb la qual cosa no hi haurà temps morts».

"Vinc a sumar"

«Vinc a sumar», ha dit Massó, i a tirar endavant un projecte a 8 o 10 anys vista. Ha assegurat que és una possibilitat d'or per fer un projecte nou i diferent, allunyat de la tradicional concepció que es pot tenir d'un campus universitari tancat sinó obert a la ciutadania i participatiu. També ha remarcat que el projecte ha de permetre recosir urbanísticament la ciutat.

Assumirà el càrrec a partir del 24 de gener, un cop hi doni el seu vist i plau el Consell Social de la Politècnica. El seu despaxt serà a Manresa. Inicialment a la Politècnica de l’avinguda de les Bases. És un fixatge conjunt de l’Ajuntament de Manresa i la Politènica de Catalunya, el que suposa que el projecte de Fàbrica Nova comença a generar «despeses que assumim conjuntament», ha remarcat Aloy.

A l’acte de presentació de Massó hi han assistit, entre altres, regidors de l’Ajuntament de Manresa; directius de la UPC a Manresa encapçalats pel seu director, Pere Palà; i també el vicerector d’Infraestructures de la UP, Jordi Ros, i l’actual gerent de la Politècnica, Ivan Planas.