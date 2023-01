L’escola Fedac Manresa presentarà avui al matí, en un acte públic a l’auditori de La Plana, el projecte d’escola d’aquest curs: «Cooperativa del Bé Comú (ODS per canviar el món)». Ho farà amb una convidada d’excepció, la cuinera Carme Ruscalleda. El motiu és que el projecte de l’escola té a veure amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que la que actualment és la xef amb més estrelles Michelin del món ha creat un menú anomenat «Disset» inspirat en els 17 ODS.

El projecte d’enguany de l’escola, que fan els alumnes de totes les etapes, té per objectiu la construcció d’un refugi climàtic al pati del centre obert al barri. L’any passat van tractar els 17 ODS en general i, enguany, s’han centrat en el 13è, que té per objectiu adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

La presentació del projecte el faran el grup d’alumnes que van participar en el 1r Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia el desembre passat.

L’acte començarà a les 11 del matí i, si bé és obert a tothom, caldrà haver fet la reserva abans per temes d’espai. Hi seran Modest Jou, director general de Fedac, regidors del consistori i noms de l’educació i la comunicació.