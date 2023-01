A la caça de nàiades al llac de l’Agulla

Ahir va fer una setmana que es va començar a buidar el llac del parc de l’Agulla per executar-hi unes obres que tenen per objectiu millorar-ne la qualitat de l’aigua. Paral·lelament, s’aprofita per fer inventari de la fauna que hi viu, tasca que duu a terme l’empresa de Santpedor Phragmites, que ahir es va dedicar a treure les nàiades que hi havia al fons del llac.

L’any 2011, en què també es buidar el llac per fer-hi unes actuacions, es van treure de l’aigua 600 nàiades, que és un mol·lusc d’aigua dolça. Posteriorment, les van retornar al llac, com es farà ara. Ahir, els treballs van consistir a recollir les nàiades que hi havia a les parts del llac d’on n’havia marxat l’aigua del tot, que van quedar convertides en un autèntic fangar, i a col·locar-les dins d’una caixa i submergir-les a la bassa de distribució per on entra l’aigua de la Séquia al llac, on es quedaran fins que no es torni omplir la instal·lació. Després dels mol·luscs, tocarà el torn als peixos. Els autòctons es posaran en uns tancs amb aigua i es tornaran al llac seguint el mateix procediment que amb les nàiades. Les espècies invasores, no hi tornaran. Serviran d’aliment o les sacrificaran directament.