El proper dia 14 de febrer sortirà de Manresa un contenidor amb destinació a Kiev amb generadors i ajuda humanitària per a les zones de conflicte a Ucraïna, i a final de febrer està previst que sor Lucía Caram i el Padre Ángel, de la Fundació del Convent de Santa Clara i de Mensajeros de la Paz, respectivament, coincidint amb el primer aniversari de l’inici de la guerra, visitin Ucraïna per fer entrega del material.

En aquesta visita, el Padre Angel celebrarà una eucaristia per a les víctimes de la guerra i, juntament amb sor Lucía, visitaran ferits civils i militars. Per aquest motiu, fan una crida a particulars i a empreses per tal d’aconseguir els recursos per comprar generadors o bé la donació dels mateixos.

Per altra banda, la Fundació del Convent de Santa Clara s’ha compromès a la compra d’un hospital de campanya per a les zones pròximes al conflicte.

Per tal d’aconseguir els dos milions d’euros que necessiten, han posat en marxa una campanya en la qual es poden fer donatius a través de Bizum al 05122 o donatius al número de compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970, indicant en un i altre si el donatiu és per a generadors o bé per a l’hospital de campanya.

Caram tot just ha arribat recentment del seu quinzè viatge a Ucraïna, del qual ha parlat a través de les xarxes.