Les 5 espècies invasores i 1 d'autòctona que viuen al llac de l'Agulla

Coincidint amb el buidatge del llac del Parc de l'Agulla per fer unes obres aprofitem per fer un llistat de les espècies de peixos que hi habiten. Totes són espècies considerades invasores, tot i que algunes van arribar a Catalunya fa més de 300 anys. D'autòctona, només hi trobem, un mol·lusc, la nàiade.

El silur pot arribar a pesar cent quilos El silurus glanis és originari d’Europa. Pot arribar a pesar cent quilos i a depredar la meitat del seu pes en un dia. Altera la comunitat de peixos i l’estructura tròfica dels hàbitats fluvials. És un predador directe d’espècies autòctones, amfibis, rosegadors, aus. La carpa empitjora els fons aquàtics La cyprinus carpio és originària d’Euràsia. La seva introducció es remunta a l’època romana i, especialment, durant l’edat mitjana. Altera els fons aquàtics, n’elimina la vegetació arrelada, augmenta la terbolesa de l’aigua i disminueix l’aliment per a altres espècies. El peix sol depreda les espècies natives El lepomis gibbosus té la seva distribució original al nord-est de l’Amèrica del Nord. És un depredador de postes i d’exemplars juvenils i alevins d’espècies natives, a les quals desplaça, i també consumeix molts cargols i nàiades de mida petita. El rutil altera les condicions de l’hàbitat El rutilus rutilus té la distribució original a l’Europa central i occidental, dels Pirineus als Urals. Altera les condicions de l’hàbitat, causa danys a la vegetació aquàtica nativa i és una competència per l’aliment amb espècies de ciprínids autòctons. L’albur presenta el risc d’hibridació L’alburnus alburnus és un peix que va ser introduït per a pesca esportiva com a esquer viu o presa. Competeix per l’espai i l’aliment amb altres espècies de ciprínids, especialment la madrilla, i presenta el risc d’hibridació amb altres ciprínids autòctons. L’espècie autòctona La nàiade indica la bona qualitat de l’aigua La nàiade és un tipus de mol·lusc de talla mitjana o gran que viu en aigua dolça, hàbitat que la diferencia d’altres bivalves com els musclos o les cloïsses, que viuen en aigua salada. És indicadora de la bona qualitat de l’aigua, ja que és un organismes filtrador.