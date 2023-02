El portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha insistit que l’equip de govern d’ERC i Junts torna a anar tard i a remolc a l’hora d’acollir-se a les bonificacions per a la utilització del bus urbà.

El polític socialista celebra que ERC i Junts per Manresa s’acostin «cada vegada més» a la proposta plantejada pels socialistes el passat ple de juliol quan, per primera vegada, es van anunciar per part del Govern de l’Estat el descompte del 30% en les tarifes del transport públic, en aquest cas del bus urbà.

Valentí ha recordat que l'Ajuntament es podia acollir sense necessitat de cap contrapartida i només li calia avançar la bestreta, exactament igual que es fa en altres subvencions rebudes.

Segons Valentí, «no fer-ho era negar a la ciutadania» un avantatge que sí aprofitaven moltes altres ciutats.

Es va acabar aplicant una rebaixa a partir del setembre i la T10 va passar de 9,10 euro a 6,35 (30%) i la TMes de 32 a 18 euros (43%).

Valentí critica que no es volgués reclamar el 20% més de bonificació amb el qual la Generalitat complementava l’ajuda inicial del Ministeri de Transports i Mobilitat, tal com sí van fer altres municipis governats per ERC i Junts.

A mitjans de gener, ERC i Junts van anunciar una nova rebaixa i que la T10 baixaria fins als 4,55 euros i la TMes fins als 16 euros, un 50% menys que el preu inicial, fins al 16 de juny. El 30% de la rebaixa provenia del govern central i el 20% l’aporta l’Ajuntament.

Per als socialistes, aquest descompte del 50% «ja hauria d’haver estat ja possible des del setembre passat en comptes d’esperar fins al mes de gener".

I, a més, considera que del 20% que ha de posar l’Ajuntament «se n’hauria pogut fer càrrec la Generalitat des del començament i, segurament, ara s’hauria pogut negociar que el mantingués». Per tot plegat, el portaveu lamenta que l'Ajuntament «ha anat de nou a remolc».

Illa i Valentí conversaran en públic divendres

La presentació d’Anjo Valentí Moll com a candidat socialista a l’alcaldia de Manresa tindrà lloc divendres que ve en una conversa pública amb Salvador Illa, primer secretari del PSC i cap de l’oposició de Catalunya. L’acte tindrà lloc a les 7 de la tarda a l’auditori de la Plana de l’Om. Anjo Valentí va rellevar a finals del 2020 Felip González al capdavant de l’Executiva local del PSC de Manresa i després va entrar a l’Ajuntament per començar a foguejar-se com a candidat. És politòleg expert en polítiques europees i dret comunitari.