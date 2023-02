El PSC tanca files al voltant d'Anjo Valentí com a futur alcalde de "tots els manresans"

Recuperar l'acció municipalista pensant "en tots els manresans" després d'una "dècada perduda" de governs independentistes que han treballat més pel Procés que pels ciutadans. Aquest va ser el pal de paller de l'acte públic de presentació d'Anjo Valentí Moll com a candidat socialista a l'alcaldia, que va omplir l'auditori de la Plana de l'Om.

Anjo Valentí no només va estar acompanyat per Salvador Illa, primer secretari del PSC; dels tres alcaldes socialistes que fins ara ha tingut Manresa, Joan Cornet, Jordi Valls, i Josep Camprubí; del darrer cap de files socialista a la ciutat, Felip González; del diputat territorial Cristòfol Gimeno, d'alcaldes i alcaldesses, candidats i candidates sinó d'una militància convençuda del ressorgiment del projecte socialista que va rebre dempeus Illa i Valentí malgrat arribar amb un quart d'hora de retard.

Després del vídeo amb intervencions dels tres exalcaldes manresans presents a l'auditori que van insistir en la necessitat d'un governant d'"escoltar" i de "transformar", Illa i Valentí van posar la directa.

Pintada a Berga

Illa es va referir a les pintades que s'havien fet a les seus socialistes de Berga i Vilanova i la Geltrú. "La democràcia sempre prevaldrà davant qualsevol intolerància i agressió" va ser la resposta i va explicar que ell havia "demanat a Arran que en comptes de fer pintades, dialoguessin".

Valentí, per la seva part, va insistir en la necessitat de practicar "una política útil" i va posar com exemple d'anar en la direcció contrària el que havia passat tant a Manresa com a Catalunya amb la coalició de govern entre Junts i Esquerra on "el que el Procés va unir per conveniència, els ha acabat separant per inoperància".

Anjo Valentí va dir que "el PSC ocupa la centralitat del mapa polític català mentre que altres han renegat d’aquest espai central per ocupar extrems polaritzats".

Va assegurar que a Manresa el de la centralitat "és un camí que mai hem deixat" i que es basa en practicar "la política útil, que es l'única que construeix país i ciutat".

Va al·ludir directament a l'alcalde Marc Aloy dient que "els manresans i manresanes no han d’escollir, certament, un xèrif per liderar un Ajuntament, sinó un alcalde. Però un alcalde que tingui capacitat de reacció, que no faci anuncis-propaganda sense projectes lligats, i que no visiti els barris només durant les festes veïnals".

Va explicar que des de menut havia après "a no mirar els cognoms, ni d’on han nascut, ni d’on venen, ni si algú viu en una casa gran o una de més petita. No hi ha d’haver una Manresa dels de sempre, ni dels que han vingut després, o dels que han arribat avui mateix, o dels que tenen més o dels que tenen menys, ni de la dels barris més allunyats, o la del centre".

"Cap pis social en 10 anys"

Valentí va denunciar que l'actual Ajuntament "en 10 anys no ha construït cap pis social" i tant ell com Illa van subratllar la necessitat d'una política social d'habitatge eficaç.

Illa va qualificar de "política somiatruites" la que deixa en mans "d'accions delictives" la necessitat de sostre a la qual se n'ha de donar resposta per altres vies.

Per la seva part, Valentí Es va comprometre a treballar per "una Manresa unida i diversa per a tots aquells que ens sentim manresanes i manresans vinguin d’on vinguin, pensin com pensin".

Va advertir que per aconseguir-ho caldrà recuperar amb intensitat la col·laboració amb els actius socials i econòmics de la ciutat, i posar les persones abans que les pedres a l'hora de planificar projectes i obres.

L'alcaldable socialista, que és el portaveu del grup municipal, va assegurar que "seguiré defensant el que ja hem anat dient als plens i trobades amb les associacions de veïns: plans de xoc als barris per millorar l'espai public abandonat; incentivar una veritable política local d’habitatge i recuperar la figura del policia de barri".