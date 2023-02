En poc més de dues hores, sis parelles d'estudiants del grau mitjà d'Obres per a la Construcció de l'Institut Castellet, han fet columnes de totxos i ciment per guanyar un concurs. Ha estat la proposta del Gremi de Constructors de Manresa i Comarques per donar el tret de sortida a les Festes de la Llum que enguany organitza aquest gremi.

L'objectiu principal del concurs de joves paletes ha estat reivindicar la formació professional, tal com explica el secretari del Gremi de Constructors, Josep Miguel López. El president del gremi, Josep Alias, ha fet una valoració molt positiva de l'arrencada de la festa, "el pregó d'ahir va anar perfecte i avui el concurs està sent tot un èxit", ha assegurat, molt content.

Per un dels professors del cicle formatiu de l'Institut Castellet, Miquel Ortega, és una molt bona oportunitat perquè els alumnes demostrin "en viu i en directe" tot allò que han après a les classes. "Hi participen tant, alumnes del primer any com del segon i molts d'ells ja estan fent les pràctiques formatives en empreses del sector", ha detallat.

L'acte s'ha dut a terme durant tot el matí d'avui dissabte a la plaça Sant Domènech. Cadascuna de les parelles tenia un espai assignat, delimitat per tanques, on havien de construir un pilar amb totxos i ciment que després ha sigut avaluat per una comissió formada per personal docent del centre de formació i membres del Gremi de Constructors de Manresa i Comarques.

Tots els participants han obtingut com a premi de participació una caixa d'eines per poder fer servir als seus projectes. A més a més, cadascun dels membres de les tres parelles que més han destacat per la seva feina s'han endut un metre làser com a premi extra.

Paral·lelament, a la mateixa plaça Sant Domènech hi ha hagut una festa infantil amb activitats organitzades pel CAE i la Xarranca. Sota el títol "construïm el mural de la llum" nens de diferents edats han pintat un dibuix de com va arribar la llum a Manresa i l'han col·locat en un expositor en forma de casa.

Hi havia tres categories d'edats, de quatre i cinc anys, de sis a vuit i de nou a onze. Un jurat ha fet una avaluació de totes les teules pintades i ha donat un obsequi als guanyadors de l'activitat infantil. Pel secretari del Gremi de Constructors de Manresa i Comarques és "molt engrescador organitzar activitats també per a la canalla".