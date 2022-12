Josep Alias renova com a president del Gremi de Constructors

Josep Alias repetirà com a president del Gremi de Constructors de Manresa i Comarca, després de la reunió de la junta directiva de l’entitat celebrada el passat dilluns. Alias torna a ser president del gremi despr´s que s’obrís un procés electoral al qual no va optar cap candidatura. Alias serà el màxim responsable de l’associació de constructors bagencs fins al 2026 amb l’objectiu de «promoure el coneixement del gremi a les empreses del sector».

Alias estarà acompanyat a la junta per Josep Maria Vilà (vicepresident primer), Jaume Cots (vicepresident segon), Jordi Tragant (tresorer), Josep Miquel López (secretari) i Fèlix Salido, Mateo Sorroche, Abel Artigas, Marcial Pons, Francesc Duocastella, Josep Roca, Manel all, Josep Masoni i Jordi Puig com a vocals.

Durant la reunió de la junta, Josep Alias va lamentar la falta de candidats per assumir la presidència del gremi.