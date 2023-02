Aquest divendres, 24 de febrer, es compleix un any de l’inici de la guerra d’Ucraïna. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Manresa s’adhereix a la convocatòria de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de fer una concentració a favor de la pau i el cessament del conflicte bèl·lic.

Serà aquest mateix divendres, a les 12 del migdia, a la plaça Major de Manresa, davant la casa consistorial. L’ACM ha proposat convocatòries de concentracions de cinc minuts de silenci a la mateixa hora en ajuntaments i consells comarcals de tot Catalunya.

D’altra banda, el Consell Municipal de Solidaritat de Manresa vol mostrar el suport al moviment “Catalunya per la pau” que es promou des de diferents organitzacions de la societat civil catalana, i que inclou la convocatòria d’una concentració a Barcelona aquest dissabte, a les 18.30h, a la plaça de Sant Jaume.

A punt de complir-se el primer aniversari de la guerra d’Ucraïna, es vol tenir un especial record per a les víctimes d’aquest conflicte i recordar també a la resta de poblacions que pateixen el drama de la guerra. Amb aquesta concentració s’insisteix en demanar un alto el foc, el retorn a la taula de negociació i la prohibició de totes les armes nuclears.

Per aquest motiu, el Consell Municipal de Solidaritat de Manresa s’adhereix al manifest que s’ha consensuat a nivell català. Diferents entitats criden a la participació i volen facilitar-la a través de l’organització d’un bus que sortirà de la plaça Espanya de Manresa, dissabte a les 16 h. Per reservar plaça, cal abonar 10 euros a través de Bizum (01704) o per transferència a ES74 2100 3000 1321 0293 1895. Per a més informació, es pot trucar al telèfon 934418123 (de dilluns a divendres, de 10 a 14h).

A més de la crida a participar dissabte a la concentració de Barcelona, el Consell Municipal de Solidaritat recorda que cada dilluns hi ha una convocatòria a la plaça Fius i Palà de Manresa, que consta d’uns minuts de silenci i de breus lectures per la pau.