El manresà Ignasi Ribas va signar la setmana passada un estudi que permet identificar mitja dotzena d’exoplanetes candidats a acollir la vida. Dissabte va fer una conferència al Casino sobre les missions espacials i per què són imprescindibles per explorar l’univers. Més d’un centenar de persones van acudir a la xerrada i hi va haver gent que es va quedar sense lloc. Aprofitant l’ocasió, Regió7 va poder conversar amb l’astrofísic sobre la troballa i l’impacte que podria tenir.

Ribas confessa que la publicació de l’estudi ha estat un procés molt dur, sobretot en els seus inicis, quan el 2016 van haver de construir un aparell que permetés detectar quants planetes són potencialment habitables.

«Vam patir molt perquè els organismes que ens finançaven ens van donar molta pressa per presentar el telescopi, però vam complir el termini acordat», recordava. Un cop van tenir l’aparell llest, tot va ser «molt divertit». Explica que van haver de desenvolupar una estratègia amb l’objectiu de «fer troballes de planetes prou aviat per dir que l’experiment havia estat un èxit».

Pel que fa al finançament de la ciència, l’investigador manresà pensa que «sempre està per sota del que seria desitjable, hi ha països que hi destinen fins al 3% del seu producte interior brut i nosaltres amb prou feina arribem a l’1,5%». No obstant això, confessa que l’astrofísica és un dels àmbits amb més diners perquè «el que fem és relativament fàcil d’explicar i a la gent li crida molt l’atenció, sobretot quan hi ha l’espai pel mig és encara més apassionant».

Opina que el ressò mediàtic que ha tingut la seva darrera recerca és molt positiu. «Com a científics, la nostra obligació és tornar a la societat el que ens dona en forma de diners, perquè la pràctica totalitat del projecte ha estat pagat amb diners públics dels conciutadans». Pel que fa a l’interès que han mostrat els mitjans de comunicació en la seva figura, Ribas assegura que se sent «afalagat». «Jo soc un apassionat del tema i m’agrada molt explicar-ho a tothom, fins i tot a persones que estan molt lluny de mi en l’espectre ideològic, però el millor de la ciència és que és igual per a tothom». Tot i que sí que hi ha hagut moments molt intensos, Ribas només té paraules d’agraïment per als mitjans que difonen les seves troballes científiques.

I ara, quin és el pas següent? «Hauríem de buscar si els planetes que són potencialment habitables contenen aigua, perquè si tenen aigua és més que probable que hi hagi vida», deia Ribas, fascinat. «Això sí, són futurs projectes que s’han de desenvolupar en les dues dècades vinents com a mínim. No és una cosa que hagi de passar demà». El més important de la troballa en què Ribas va participar és que gràcies a les dades recollides es pot fer una estadística de quants planetes hi ha en una galàxia. Tenir aquesta dada fa vint anys era impensable.

En la seva conferència al Casino, Ribas va parlar de com és d’important per a la Terra enviar missions espacials. En una frase: «Hem d’explorar l’espai per comprendre com és l’univers».