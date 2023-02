Les sensacions són bones. Així defineixen i resumeixen, els organitzadors i la direcció artística de l’Aixada, el resultat final de la fira d’aquest any. La que fa 26. Falta la valoració més en fred i, sobretot, el parer de les entitats que hi han participat i que, en definitiva, són els que donen vida al certamen medieval.

Ha sigut un any de novetats, de recuperar espais com la plaça Milcentenari, i de crear-ne de nous com el Jardí dels jueus al solar de darrere l’edifici de l’Ajuntament. «Ha sigut una aposta per eixamplar la fira i donar-li una mica d’aire», va explicar ahir a Regió7 Tàtels Pérez, de la direcció artística de l'Aixada.

Destacava també que s’hagin recuperat els seguicis llargs – el de rei i la reina, i el del bisbe- perquè més gent se’ls trobin pel carrer, cosa que «ens agrada molt».

I pel que fa als actes centrals de la plaça Major, que es van estrenar l’any passat amb un escenari al mig i diàlegs nous, s’han consolidat. «Atrau molta gent i això ens fa estar contents».

Pérez va explicar que amb els espais nous s’ha de fer la prova de veure com funcionen, i això «ho sabrem quan parlem amb les entitats», que són els qui se’ls fan seus aquests dies.

Sí que va comentar que des de l’any passat es busquen espais escènics més íntims i recollits per fer les representacions teatrals, i això de moment està funcionant. A la plaça Sant Ignasi Malalt, a les escales de l’edifici Amigant o al mateix carrer del Balç, per exemple. «Treballem en aquesta direcció. Els esbarts poden ballar en espais més grans vistosos, i els espais petits i propers han de ser pel teatre de proximitat encara que sigui al carrer».

Pérez va destacar el treball que fan les entitats. L’Aixada mobilitza unes 500 persones d’entitats i associacions de Manresa. «Hem patit per la previsió del temps, i avui [ahir pel lector] ens hem llevat amb l’ai al cor» perquè va ploure a primera hora. «Les entitats gaudeixen molt de la fira. Viuen les setmanes abans com un compte enrere. Quan hi ha previsió de pluja sap greu per aquesta gent perquè no és una activitat que es pugui celebrar el cap de setmana vinent».

De moment, però, la pluja només va fer que, ahir, el rei Pere III i la seva esposa la reina Maria de Navarra, haguessin de visitar la ciutat a peu i no a cavall com és habitual.