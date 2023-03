El comitè feminista 8M i Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans han convocat una vaga general feminista a Manresa el 8 de març amb motiu del dia internacional de la dona treballadora. El lema de la manifestació d'enguany serà "un dia no podrem més i juntes ho podrem tot".

Dimecres de la setmana que ve, a les 8 del matí hi haurà piquets informatius a l'Institut Lacetània, a les 11 del matí hi haurà un passacarrers que sortirà de la plaça Espanya i a les 7 de la tarda hi ha convocada la manifestació feminista que tindrà com a punt de partida la Benplantada.