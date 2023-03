Isaac Fernández : «Pujar el Cogulló era un somni i he tingut l’oportunitat de complir-lo»

L’expressió d’Isaac Fernández al lloc d’arribada de les bicicletes al parc de l’Agulla era de cansament, però sobretot de felicitat. El santjoanenc va ser una de les 82 persones que es va apuntar a l’aventura de fer una ruta sorpresa de BTT amb l’ajuda d’un GPS que els ciclistes portaven instal·lat al manillar.

Per què va decidir aventurar-se a fer una ruta sorpresa que s’estrenava en aquesta edició?

La veritat és que sempre m’han agradat els reptes, però el principal motiu és que pujar al Cogulló era un somni i he tingut l’oportunitat de complir-lo gràcies a aquesta ruta amb la bicicleta abans que en prohibeixin el pas.

La famosa muntanya de runes de sal.

Sí, ja s’ha convertit en una part molt emblemàtica del paisatge del Bages i tenia l’espina clavada de no haver tingut mai l’opció de pujar-hi, tot i estar a la vora de casa. De vegades ens convé recordar que no cal anar gaire lluny per viure experiències molt emocionants.

La nova ruta ha estat molt diferent de la llarga que es fa amb bicicleta?

Em sembla que no gaire, de fet hi ha hagut moltes estones que ens trobàvem amb altres rutes, però com que anàvem amb el GPS estàvem ben concentrats a no perdre la pista. Jo no havia participat mai en bicicleta a la Transéquia.

Llavors, és la seva primera vegada?

No, ja fa uns quants anys vaig fer la ruta llarga caminant i a més ho vaig fer unes quantes vegades seguides. Ara ja feia uns quants anys que no venia perquè no m’anava bé el dia que es feia, però quan vaig veure aquesta nova ruta no m’ho vaig haver de pensar gaire.

Canviaria alguna cosa?

Potser s’hauria de millorar una mica la forma en què el GPS donava les indicacions perquè hi ha hagut algun tram al final que ha estat una mica més complicat.