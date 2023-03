Més d’un miler de joves clamen per la lluita feminista pels carrers de Manresa

Se saben desenes de proclames i, ahir al vespre, durant més d’una hora, les van cridar totes. Incansables, més d’un miler de joves (un miler segons la Policia Local i els Mossos; el doble, segons l’organització, el Comitè Feminista 8M i Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans) van recórrer el centre de Manresa, coincidint amb el dia de la dona, rere una pancarta amb el missatge «Un dia no podrem més i juntes ho podrem tot».

Hi va haver proclames i també la penjada de cartells (com un al negoci de depilació del carrer Carrió amb el lema «No ens pendreu més el pel») i el llançament d’ous de pintura (com els que van tirar a la seu del PSC, a la carretera de Cardona). El recorregut va començar a la Ben Plantada i va acabar a la plaça Major passant pel Passeig, Guimerà, Carrió, Canonge Montanyà, Era de l’Esquerra, carretera de Cardona, Muralla, plaça d’Europa i plaça Major, on van fer un acció consistent a cremar caixes de cartró i llançar-hi cartells amb tot el que van anar atacant en el manifest que van llegir: el capitalisme, els feminicidis, Vox, el Hard Rock... Va incloure un missatge de cara a les eleccions municipals del maig: «Front Nacional, Vox i Impulsem. No passareu. Ni a Manresa ni enlloc».

La manifestació convocada a les 7 va arrencar al cap de més de mitja hora, després que els Tirallongues fessin un pilar i l’enxaneta desplegués al capdamunt una bandera lila. Tancava la gentada una pancarta de la PAHC.

En el moment amb més gent, la manifestació va omplir tot el carril de baixada del Passeig des de la plaça Espanya fins a una mica més avall del Caprabo, on van fer una pintada («Si els preus la lien, nosaltres també»). Unes tanques davant del carrer de Soler i March van impedir l’accés cap a on hi ha la comissaria.

Molts cartells més i menys inspirats i, sobretot, molts crits a favor de la dona i en contra del patriarcat i de la violència sexual van ressonar en català i en castellà per uns carrers cada cop més buits.

Van llegir un manifest contra la tirania de la pressió estètica, un contra el PSC davant de la seu del partit; van desplegar la pancarta a la plaça d’Europa «Fins a l’absolució, hi serem totes», amb manifest inclòs contra la sentència de la campanya Hi érem totes, i van arribar a la plaça Major.

"Hem avançat molt, però encara cal fer passes més grans"

Entre les participants, hi havia Ona Soler, Marta Ferrero, Martina Cadevall i Abril Gil, quatre noies de 14 anys de l’institut de Navarcles amb les idees molt clares. Comentaven que «és molt important venir aquí per reivindicar els nostres drets i la igualtat. Nosaltres no volem ser més sinó que hi hagi igualtat». Deien que hi havien anat «per seguir lluitant per les dones que no van poder», «per fer soroll, que ens escoltin i reivindicar els nostres drets». Afirmaven que «hem avançat molt, però encara cal fer passes més grans perquè ja ho veiem per les notícies que avui en dia encara hi ha molts casos de violència masclista i de tot». Reconeixien que entre els nois de la seva edat «encara hi ha molt masclisme. Cada dia ens toca sentir comentaris com ‘calla, que les dones només serviu per netejar’» i «haver-ho d’escoltar i enfadar-te i que es riguin de tu per enfadar-te. El que hem de fer és, ara que tenim una mica més de veu, lluitar per les nostres mares i iaies i per les generacions que venen». Bravo.