Un total de 130 estudiants de batxillerat de set instituts del Bages competiran aquest dijous a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa a la prova Cangur de Catalunya de matemàtiques. No es feia a la universitat des del 2019, abans de la pandèmia.

D’aquesta forma la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa torna a ser una de les seus de la prova Cangur de Catalunya.

Es tracta d’una activitat matemàtica impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières per estimular i motivar l’alumnat de matemàtiques. A Catalunya l’organitza des de 1996 la Societat Catalana de Matemàtiques, entitat que presideix la manresana i professora de matemàtiques de la UPC, Montserrat Alsina.

Amb un format de concurs individual, l’objectiu autèntic del Cangur és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot resolent els reptes plantejats.

Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy que en coneixements matemàtics específics. Els participants disposen d’una hora i un quart per contestar 30 problemes de resposta tancada, amb tres nivells de dificultat i cinc opcions de resposta per a cada problema.

La prova se celebrarà a partir de les 10 del matí.

Recentment també es va dur a terme a Manresa la Copa Cangur de Matemàtiques. En aquest cas la prova és per grups i per alumnes d’ESO. Es va dur a terme al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Hi van participar uns 200 estudiants.